Zlaté šílenství. Cenu kovu šponují centrální banky i nejistota v USA

Zatímco počátkem listopadu byla cena jen na 1630 dolarech za unci, počátkem května vyskočila až na 2050 dolarů za unci. To je čtvrtinový nárůst během pouhého půl roku, kterým se může pochlubit jen málokteré aktivum.

„Cena zlata výrazně reaguje na výši úrokových sazeb. Čím je úroková sazba výš, tím větší má investor potenciální ušlý zisk z neuložení peněz do banky. Investor mohl totiž dát peníze do banky a získat úrok. Zlato ale žádný úrok nemá, a proto nedokáže vysokým úrokům konkurovat,“ míní ekonom Vladimír Pikora ze společnosti CFC.

„Čím jsou úrokové sazby výš, mělo by být zlato levnější. A očekávání, že úrokové sazby začnou po čase klesat, otevírá zlatu cestu k vyšším hodnotám již nyní,“ vysvětluje Pikora.

Vývoj ceny zlata (v dolarech za trojskou unci)

Podle ekonoma zlato k výšinám ale tlačí i očekávání, že centrální banky nakoupí více zlata kvůli velmi nejisté době. „Centrální banky nenakupují zlato na spekulaci, ale na uchování hodnoty devizových rezerv,“ říká Pikora.

Dominance dolaru v ohrožení

Jen za poslední rok snížily centrální banky podle dat Mezinárodního měnového fondu zastoupení dolaru ve svých devizových rezervách o více jak osm procent. Pokles zaznamenalo i euro. Naopak neutrální švýcarský frank rostl.

Navíc řada zemí, jejichž dluhopisy jsou v devizových rezervách, má ohromný dluh. „Ratingové agentury jsou sice v klidu, ale to byly u Řecka na začátku také. Prozíraví lidé vidí, že něco je systémově špatně. Mnoho zemí si dlouhodobě žije nad poměry. V globální ekonomice se musí něco otřást, jdeme totiž špatným směrem. USA nemohou donekonečna zvyšovat svůj dluhový strop,“ popisuje Pikora.

Dokud je dolar měnou číslo jedna, mají Spojené státy svou pozici jistou. Ale mnoho asijských ekonomik se emancipuje a chtějí nahradit USA v pozici globální jedničky.

„Všichni vidí ohromný růst Číny a Indie. Tyto ekonomiky nebudou stát stranou. Chtějí udávat směr planetě, proto postupně mění stav svých devizových rezerv. Když chtějí nahradit dolar, musí ho mít nahradit čím. Dolar nemůžete nahradit švýcarským frankem a švédskou korunou, protože jde z globálního pohledu o malé ekonomiky. Neutrální zlato je ideální, a navíc se na rozdíl od akcií se nikdy nezhroutí. Představa, že je jeho hodnota nulová, je směšná. To, že se nějaká akcie zhroutí, však teoreticky možné je,“ říká ekonom.

Centrální banky proto nakoupily v prvním čtvrtletí letošního roku 228 tun zlata, což je o třetinu více, než byl předchozí rekord z roku 2013. Největší nákupy realizovaly Singapur, Čína a Turecko. Za celý rok 2022 přitom nakoupily centrální banky 1078 tun zlata.

Ruské zásoby zlata. Zdroj: tradingeconomics.com

Proti dolaru nejdou jen asijské ekonomiky, ale i Rusko. To už před časem vyhlásilo dolaru válku a začalo ho v devizových rezervách opouštět. Ruská centrální banka přestala po začátku války reportovat o stavu rezerv. Nyní však údaje odtajnila a ukázalo se, že má o 28 tun vyšší zlaté rezervy. Zlato přitom tvoří čtvrtinu všech devizových rezerv, což je v mezinárodním porovnání hodně. To je ten útěk od dolaru. Při pohledu na devizové rezervy je vidět, že se Rusko na válku ekonomicky připravovalo.

I Česká národní banka nakupuje

České nákupy v porovnání s Ruskem působí jako nic. ČNB měla koncem roku v devizových rezervách 12 tun zlata a letos v prvním čtvrtletí ho přikoupila za další dvě miliardy. Guvernér ČNB Aleš Michl přitom loni řekl, že by centrální banka chtěla objem zlatých rezerv postupně zvýšit až na 100 tun.

„Kdybychom vycházeli z toho, že bude tento proces realizován během pěti let, tak by banka musela každý kvartál nakoupit kolem čtyř tun zlata. Někomu se to může zdát hodně, ale ono to zas tak moc není. ČNB měla kdysi 70 tun zlata. Bohužel je z velké části prodala v době, kdy bylo zlato nízko. Je až překvapivé, že zatím NKÚ nebo jiná instituce tento prodej nevyšetřovala,“ říká Pikora a dále dodává.

„Nákup zlata řada lidí kritizuje. Uvádějí, že zlato není velkou diverzifikací portfolia devizových rezerv. Mají pravdu. Je to logické – zlato reaguje na úrokové sazby. Nicméně pokud člověk vnímá zlato nikoli jako investici, ale jako uchování hodnoty ve velmi nejisté době, pak dává smysl. Ostatně kdyby nedávalo, tak by tolik centrálních bank zlato nenakupovalo,“ míní ekonom CFC.

11. února 2013