Stanjurův plán na vyšší DPH zdraží téměř vše. Změny pocítí hlavně nízkopříjmové domácnosti

Podle materiálu, o kterém v pondělí informovala Česká televize, totiž resort zvažuje dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jen jedna snížená 14procentní, oproti nynějším dvěma. Ministerstvo také navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Podle výpočtu serveru Lidovky.cz by změna znamenala například zdražení měsíční platby za vodu u čtyřčlenné domácnosti ze 1464 o 161 korun.