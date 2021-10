Zmenšování prodejen, zavírání poboček. Pandemie nahrává výstavbě menších a levnějších nákupních parků

A další snižují počty poboček, zmenšují prodejní plochy anebo přesouvají část svých aktivit do online prostředí. Na to už zareagovaly i developerské firmy. Místo obřích nákupních center, pro která se obtížně hledá vhodná lokalita, sázejí na menší obchodní parky, s nimiž se snáze dostanou i do menších měst.