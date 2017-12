‚Češi nejsou tak hloupí‘. Článek Economistu o Kajínkovi-hrdinovi nezůstal bez reakce

PRAHA Slova, která se objevila v článku prestižního listu The Economist, mohla někomu vyrazit dech. Britský magazín uznávaný po celém světě totiž o amnestovaném vězni Kajínkovi hovoří jako o jedné z největších českých hvězd, kterou diváci obdivují na televizním obrazovce. Dokazují to zejména čísly, která si připisuje kontroverzní seriál televize Prima „Já, Kajínek“.

„Jiří Kajínek je jedna z největších hvězd v historii České republiky“ – tak zní první věta článku prestižního britského listu. Titulek Economistu hlásající, že „na doživotí odsouzený vrah je nová televizní hvězda“, jasně naznačují, o čem pojednávají následující řádky článku předposledního čísla magazínu.

Vysoká čísla

Autor textu ale nepracuje jen s domněnkou či senzací, že by Češi masivně obdivovali dvojnásobného vraha. K nelibosti mnohých publicistů poukazuje na důkaz v podobě jednoduchého ukazatele – tedy na sledovanost pořadu televize Prima, který tvůrci označují za dokumentární drama.

První díl se stal historicky nejsledovanějším dokumentem a letos druhým nejsledovanějším pořadem Primy. Příběh Jiřího Kajínka sledovalo v televizi Prima 1,3 milionu diváků.

Jak sám autor připomíná, neobvyklé je, že hrdinou je v tomto případě odsouzený dvojnásobný vrah, který byl v květnu omilostněn prezidentem Milošem Zemanem. „Strávil jsem na svobodě sedm měsíců a zatím jsem se nedopustil ničeho protizákonného,“ vypráví divákům Kajínek.

Nejen „senzace“ spočívající v obdivu dvojnásobného vraha přitáhla pozornost britského listu. Seriózní magazín vyzdvihuje také „politický okamžik“, kdy jsou tradiční instituce v české společnosti jaksi „nedůvěryhodné“. Poukazuje také na vítězství Andreje Babiše v parlamentních volbách a milost Miloše Zemana, který ji Kajínkovi udělil nedlouho před prezidentskými volbami.

Ačkoli městské elity - dle Economistu - označují bývalého vězně za „chladnokrevného zabijáka“, Kajínek trvá na tom, že je nevinný a mnozí mu to věří. Tomu dopomohli i tvůrci seriálu, který podle některých kritiků rezignovali na objektivitu. „Má charisma a je to příběh,“ cituje Economist režiséra Ivana Bareše. „Viděl jsem reakce lidí, jak jsme natáčeli a obdivovali ho jako moderního hrdinu,“ obhajoval svůj počin.

Jeden ze čtenářů ale pod článkem autorovi oponoval. „Chápu, že je nepřijatelné oslavovat odsouzeného vraha. Na druhou stranu také vnímám, že nejste schopni pochopit soudní systém, který pana Kajínka odsoudil za neurčitých okolností a důkazů,“ píše čtenář patrně českého původu. „Nesmíte se divit, že oslavujeme odsouzeného vraha,“ píše dále v narážce na údajné konání zdejších soudů. „Češi nejsou tak hloupí, jak byste si mohli po přečtení tohoto článku myslet,“ napsal dále.

Další čtenáři poukazují na problém, který obdiv k vrahovi může vyvolat. „Připomíná mi to slova Donalda Trumpa, který říká, že by mohl někoho zastřelit a stejně by neztratil voliče,“ sdělil uživatel s přezdívkou Ronbark. Kajínka poté nazval „falešným Robinem Hoodem“.

Autogramiáda na oslavu

Server Lidovky.cz již v minulosti popsal kontroverzní akce na oslavu propuštěného Kajínka. Když totiž knihkupectví Knihy Dobrovský v září napsalo, že se čtenáři mohou těšit na „speciální akci“, málokdo by očekával, že půjde právě o autogramiádu vraha. Ačkoli řetězec knihkupectví schytal na sociálních sítích ostrou kritiku, vedení společnosti si ji nepřipustilo.



„Pokud nějakou knihu najdete v našich regálech, nesmíme se bát uspořádat setkání s jejím autorem z očí do očí,“ uvedl tehdy majitel společnosti Petr Dobrovský. Autoři zpravodajského serveru na toto téma zpracovali krátkometrážní dokument Věrní, v němž ukazují, jak daleko sahá obliba bývalého vězně mezi jeho fanoušky (video si můžete pustit výše v článku - pozn. red.).