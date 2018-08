Tropické třicítky se po víkendu nejspíš nevrátí. Konec sucha ale nečekejte, varuje meteoroložka

Praha Ještě do konce tohoto týdne se v Česku ochladí a na některých místech se objeví přeháňky nebo bouřky. Ty budou ale jen lokální a od soboty bude srážek ubývat, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz meteoroložka Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu. Podle ní by Česku od sucha pomohly spíše dlouhotrvající srážky.

Lidovky.cz: Kvůli dlouhotrvajícím tropickým teplotám postihlo většinu Česka extrémní sucho. Spadnou v nejbližší době nějaké srážky?

Ve čtvrtek se objeví na většině našeho území od západu přeháňky, místy i bouřky. Déšť bude ovšem jen lokální. V pátek by ale mělo pršet na většině území a stejně tak sobota by měla být deštivější. Srážek bude zase od soboty ubývat.

Lidovky.cz: Pomohou tedy tyto přeháňky a bouřky v následujících dnech zmírnit dlouhotrvající sucho?

Aby se situace nějak výrazně zlepšila, potřebovali bychom spíše dlouhotrvající déšť. V těchto dnech bude v podstatě následovat jenom přechod studené fronty, která se u nás moc nezdrží, bude tu jen v pátek a možná v sobotu. Takže si myslím, že bychom potřebovali spíš déletrvající, například týdenní déšť.

Lidovky.cz: Jaké nás tedy čeká počasí po zbytek tohoto pracovního týdne?

Ve čtvrtek čekáme poměrně slunečno, bude odpoledne jasno až polojasno. Přibývat bude i oblačnosti, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Teploty budou také ještě vysoké, v odpoledních maximech lze očekávat až 34 °C. V pátek ale přijde změna. Klesnou teploty a přes naše území bude přecházet studená fronta, takže se zatáhne.

Lidovky.cz: S ochlazením můžeme počítat i o víkendu?

V pátek teploty klesnou. Bude sice ještě nad 20 °C, čekáme 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku pak 26 až 30 stupňů. Nižší teploty budou i během tohoto víkendu. V sobotu se budou pohybovat okolo 18 až 22 stupňů, na Moravě okolo 25 a v neděli pod 20 stupni na většině území.

Lidovky.cz: V minulých dnech Česko sužovaly vysoké teploty. Dá se očekávat, že se takové počasí ještě vrátí?

Tam, kam zatím dohlédneme, to vypadá, že teploty nad 30 stupňů nepůjdou. Nejvyšší denní teploty budou nejčastěji od 18 do 23 stupňů. Zatím to tedy nevypadá, že se by se tropické teploty nad 30 stupňů vrátily.