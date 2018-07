‚Chanov by měl být kontejnerové městečko.‘ Most nechce investovat do zničených paneláků

Most Most chce proměnit sídliště Chanov v kontejnerové městečko. První kontejnery by mohly stát ve čtvrti, kde žijí převážně Romové, v příštím roce. Nastěhovat by se tam mohli lidé, kteří žijí ve zdevastovaných panelácích. Most je postupně nechává zbourat. Novinářům to v pátek řekl náměstek primátora Marek Hrvol (Severočeši).

Město už nechce podle Hrvola investovat do oprav panelových domů v dezolátním stavu. Dva nechala radnice s pomocí státní dotace zbourat, na další blok požádá o peníze z ministerstva pro místní rozvoj nyní. Zároveň by vedení města uvítalo, kdyby lidé ve čtvrti zůstali. „Pokud chceme zbourat barák, musíme je vystěhovat. Chceme jim dát alternativu v podobě jednoduchého kontejnerového bydlení v úpravě antivandal. Cílem je to, že by Chanov měl být celkově kontejnerové městečko,“ uvedl Hrvol.



Most chce nyní zbourat v Chanově blok 3, kde je aktuálně obýváno 18 bytů. „Chceme nejprve vystavět kontejnery a pak teprve bourat. Pokud se lidé do kontejneru nebudou chtít nastěhovat, vypořádáme nájemní smlouvu,“ řekl Hrvol. Technický stav domů je podle něj v katastrofickém stavu. Další na řadě by měly být bloky 6 a 10. Kontejnery lze vybudovat ve velmi krátké době, podle Hrvola na to stačí zhruba dva týdny. „Počet bytů by se v první fázi mohl pohybovat kolem dvaceti,“ uvedl Hrvol.

Náklady na dodávku jednoho kontejneru se liší podle velikosti od 200 000 do 700 000 korun. Investice bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na příští rok. Přesný počet obyvatel Chanova nelze podle vedení města jednoznačně určit, v lokalitě žijí převážně romské rodiny s dětmi. Při posledních volbách, které se na podzim konaly do sněmovny, bylo ve čtvrti zaregistrováno ve druhém kole 765 oprávněných voličů.

Sídliště Chanov vzniklo na konci 80. let minulého století. Obyvatelé několik domů zcela zničili a město některé budovy už před lety nechalo zbourat. Ke konci loňského roku bagry zlikvidovaly dva objekty. Kontejnerové domky pro Romy vznikly před dvanácti lety ve Vsetíně. Jejich stavbu prosadil tehdejší starosta města a současný hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).