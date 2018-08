Cheb vyzkouší od září MHD pro místní zdarma. Chce, aby jezdilo méně aut

Cheb Město Cheb od září nabídne místním MHD zdarma, zatím na půl roku na zkoušku. Chce tak snížit počet aut ve městě a lépe využít veřejnou dopravu. Půlroční pilotní období přijde město na asi 1,6 milionu korun, řekl v pondělí novinářům starosta Chebu Zdeněk Hrkal (ANO).

„Chceme vyzkoušet, jestli se sníží počet osobních aut parkujících ve městě, a odlehčit tak parkovacímu systému. A chceme pomoci lidem, aby nemuseli každý sednout do auta a jet do práce autem. Na přelomu roku 2018 a 2019 vyhodnotíme projekt a zjistíme, jestli je to cesta správným směrem, nebo není,“ uvedl Hrkal.



Lidé s trvalým pobytem v Chebu si budou moci pořídit za sto korun čipovou kartu, kterou jim město nabije dvakrát na tři měsíce zdarma. Mimochebští cestující budou platit stejně jako dosud. Podle Hrkala podobné opatření zavedla i jiná města v Česku a zahraničí a výsledek byl pozitivní.



Pokud by město hradilo předplatné chebským obyvatelům s čipovou kartou celoročně, vyšlo by to na asi tři miliony korun nad výdaje, které i dosud město na provoz MHD platí. Po navýšení výdajů na zajištění linek do průmyslového parku je to letos okolo 15,5 milionu korun.



V Chebu nyní jezdí osm autobusových linek MHD. Bezplatná je v létě linka na Dřenici, kde má město Cheb plovárnu. Základní jízdné je v Chebu 20 korun, cestující s čipovou kartou platí 14 korun. Devadesátidenní časové předplatné pak přijde na 800 korun.