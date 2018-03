Chtěla být s kojencem i v noci, lékař zavolal policii. Právo je na straně matky, tvrdí advokátka

ÚSTÍ NAD LABEM Čerstvá matka chtěla v sobotu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem přespat u svého měsíčního dítěte a poskytnout mu mateřské mléko. Dostala se ale do konfliktu s doktorem, který jejímu přání přespat na jednotce intenzivní péče na lehátku nechtěl vyhovět. Spor vyústil v zásah policie a za postup lékaře se následně postavil přednosta kliniky, který mluví o narušení poskytování zdravotních služeb. Podle advokátky Zuzany Candiglioty z Ligy lidských práv však doktor porušil matčino právo na nepřetržitý kontakt s dítětem.

„Přes den být matka může být s dítětem na jipce (Jednotce intenzivní péče - pozn. red.) a v sedm večer už né? Co to má za logiku?“ Podobnými emotivními výkřiky popsala v sobotu večer Petra Langová příběh své kamarádky, která se v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem dostala do konfliktu s doktorem.

Spor se týkal přítomnosti matky u jejího dítěte na jednotce intenzivní péče. Podle Petry Langové, která byla u incidentu přítomná a jeho průběh živě popisovala na sociální síti Facebook, čerstvá matka „hladila své měsíční dítě na jipce, kde chtěla zůstat přes noc kvůli kontaktu a hlazení. Plus odstříkává mléko. Lékař na ní zavolal policii proto, že byla klidná, úchvatná, starostlivá.“

Petra Langová, která si na Facebooku říká Petra Aiša Rebelka a prezentuje se jako bývalá modelka a členka hnutí za aktivní mateřství, svůj příběh podpořila několika video a audiozáznamy. Na nich je mimo jiné zachycen dialog obou žen s doktorem.



Zveřejněná nahrávka dialogu doktor - matka.

„Vy běžte pryč a umožněte nám soustředit se na malýho,“ říká na nahrávce na adresu matky doktor. Argumentuje tím, že matka narušuje provoz oddělení a nemůže na Jednotce intenzivní péče u dítěte přespat na podlaze, karimatce ani na přistýlce. Následně obě přítomné ženy varuje, že na ně zavolá policii. Matka s doktorem mezitím v klidu debatuje o tom, že přespí na chodbě a že je proti tomu, aby bylo její dítě krmeno sunarem. Doktor s ní nesouhlasí a možnost přespání jí nabízí pouze mimo oddělení. Nakonec se obě strany domluví, že je třeba třeba zmíněná policejní asistence.



Po příjezdu se policisté postavili na stranu matky, která tak mohla u dítěte zůstat. Celý incident se ale kvůli postupnému zveřejňování na Facebooku matčiny kamarádky začal rychle šířit.



Advokátka Zuzana Candigliota, zabývající se lidským právem ve zdravotnictví, na dotaz serveru Lidovky.cz uvedla, že právo rodiče nebo zákonného zástupce na nepřetržitý kontakt s dítětem vyplývá ze zákona o zdravotních službách. „Nejvíce to nabývá na významu u malých dětí a kojenců, kdy je pro ně mateřské mléko nejvhodnější z hlediska výživy i prevence nemocí. Novorozenec nemůže vyjádřit svůj názor a proto se s ohledem na to, co je pro něj nejlepší, přihlíží k názoru rodičů,“ dodala Candigliota. „Lékař je placen z našich daní, je poskytovatel služeb. Dítě má v nemocnici právo na nepřetržitý kontakt s rodičem,“ zdůrazňuje.



Zásah policie.

Advokátka připomíná, že v roce 1990 došlo k podepsání úmluvy o právech dítěte, která zmiňuje, že všechny činnosti rodiny, soukromých nebo veřejných subjektů a státní správy vůči dítěti musí být v nejlepším zájmu dítěte.

Podle nemocnice matka narušila poskytnutí zdravotních služeb

Přítomnost dvou lidí Vzhledem k tomu, že matku doprovázela na pokoj kamarádka, která na celý případ upozornila, se na sociálních sítích objevila otázka, jestli právě toto nemohlo nemocnici vadit. Zákon podle advokátky Zuzany Candiglioty však hovoří jasně:

„Ze zákona není počet osob u dítěte omezen, pouze je třeba dodržovat stejné hygienické standardy jako personál – například nošení roušky, použití dezinfekce. Právo také počítá s pozicí spotřebitele a poskytovatele péče, který je silnější. Matka je tu v pozici zranitelnějšího spotřebitele – dítě má zdravotní problémy, nemá tolik informací, je v cizím prostředí.“

Nemocnice se k případu oficiálně vyjádřila až v pondělí. Ve vyjádření uvádí, že zdravotnické zařízení má zákonné právo omezit nepřetržitou přítomnost rodičů, pokud by narušila poskytnutí zdravotních služeb, což se podle nemocnice stalo. Ohledně toho, jak takové narušení vypadá, už vyjádření konkrétní nebylo.

Podle advokátky Candigliota by mohlo být za protiprávní jednání mohla být považována situace, kdy by rodič poškozoval zařízení nemocnice, snažil se odpojit dítě od přístrojů, bránil poskytování péče dítěti, kouření v prostorách nemocnice nebo měl podobné „excesy.“ Zároveň se podivuje nad tím, proč nemocnice nebyla ohledně údajného nevhodného chování matky konkrétnější – právo na to podle Candiglioty má, dokonce jí odpadá povinnost držet mlčenlivost.

V podrobnějším vyjádření pro server Lidovky.cz popisuje Jaroslav Škvor, přednosta dětské kliniky, problém nemocničního personálu s matkou následovně: „Matka požadovala pouze jednu možnost, tj. přespání na vlastním přineseném lehátku – karimatce na zemi vedle dítěte na JIRP. O jiných možnostech s ní nebylo možné hovořit a ani se o ně nezajímala. V denní době měla možnost být nepřetržitě na nemocniční židli při dítěti.“

Podle Škvora matka narušila poskytnutí zdravotnických služeb hned v několika bodech. „Jednak svým záměrem přespat na přineseném lehátku na zemi vedle lůžka na JIRP. To brání volnému přístupu personálu k dítěti, přístrojům kolem i ostatním pacientům na přístrojích. Je nutné vzít do úvahy i hygienicko-epidemiologické důvody. Dále rušením klidu ostatních pacientů JIRP. Nespolupracující osoba s personálem JIRP je pro řádný a efektivní chod JIRP a tudíž i pro ostatní dětské pacienty nebezpečnou hrozbou,“ uvádí Škvor.



Přednosta dětské kliniky dále upozorňuje, že videozáznamy, publikované na Facebooku, nebyly získány se souhlasem personálu a byly pořízeny s cílem diskreditovat pracoviště i jednotlivé pracovníky zdravotnického zařízení.

"Pokud někdo pořizuje nahrávku k ochraně svých práv, tak na to má právo, pouze nesmí nahrávku zneužít, což se v tomto případě nestalo,“ reaguje na tuto výtku advokátka Candigliota.