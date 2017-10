Chystá se konec velké koalice? Rakušané budou v neděli volit nový parlament

VÍDEŇ Předčasné volby se v alpské republice konají po vládní krizi, v níž se ukázala jako neudržitelná spolupráce velké koalice Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ) a Rakouské lidové strany (ÖVP). Tato koalice vládla rakouské druhé republice od roku 1945 dohromady po dobu 45 let a po více než deseti letech. Teď by ji mohla ukončit vládní spolupráce lidovců a svobodných.

Volební neděle potrvá od 6:00 SELČ, kdy se otevřou první volební místnosti, do 17:00 SELČ, kdy se uzavřou ty poslední. Pouze dolnorakouské město Krems a korutanská obec Ebenthal využijí celou volební dobu. Na mnoha místech bude hlasování ukončeno už v poledne nebo brzy odpoledne.



Zhruba 6,4 milionu oprávněných voličů si letos bude vybírat z rekordních 16 politických stran a hnutí, z nichž jen šest má reálnou šanci překonat čtyřprocentní klauzuli pro vstup do Národní rady: Kromě trojice velkých stran jsou to ještě Zelení - Zelená alternativa, liberální NEOS - Nové Rakousko a Liberální fórum a Kandidátka Pilz charismatického odštěpence od Zelených Petera Pilze.

Rakušané si poslance volí na pět let. Letos však jdou k urnám o rok dříve. Populární 31letý Kurz v květnu po převzetí strany po Reinholdu Mitterlehnerovi ohlásil ukončení koaliční spolupráce se sociálními demokraty a nyní má nakročeno k tomu stát se nejmladším šéfem vlády v Evropě a vystřídat ve funkci 51letého kancléře Christiana Kerna. Jeho sociálním demokratům předvolební průzkumy věští citelnou porážku a umístění až na třetí pozici za ÖVP a FPÖ.

Kern už před časem prohlásil, že pokud jeho strana nezvítězí, odejde do opozice. Od roku 1970 přitom byl rakouským kancléřem s výjimkou období 2000-2006 vždy sociální demokrat.

Zřejmě nejpravděpodobnější povolební koalice lidovců, kteří mají šanci získat asi třetinu hlasů, a svobodných by měla logiku. Obě strany si jsou blízké například v důrazu na omezení migrace a nároku přistěhovalců na sociální dávky, což bylo jedním z hlavních témat předvolební kampaně.

FPÖ si jako jednu z hlavních podmínek vstupu do vlády klade i rozvíjení přímé demokracie. Všelidovými hlasováními by bylo podle představ strany možné zvrátit výsledky hlasování parlamentu. Nemusí to být nepřekonatelná podmínka. Kurz podobné myšlenky zastával už před několika lety jako předseda mládežnické organizace lidovců.

O programovém sblížení ÖVP a FPÖ svědčí i to, že trojkou na kandidátce lidovců je bývalý politik FPÖ Josef Moser. Bývalého důvěrníka někdejšího šéfa FPÖ Jörga Haidera a podle médií možného budoucího ministra financí přivedl k lidovcům Kurz patrně i s cílem zlákat voliče konkurenční strany.

Strany se zatím neshodnou spíš v jednotlivostech, například v názoru na zpoplatnění vysokoškolského studia, kde je FPÖ proti.

Rakouskou předvolební kampaň poznamenalo i několik afér, z nichž nejzávažnější se objevila až v její vrcholné fázi. V takzvané facebookové aféře se objevily dva profily, které měly očernit favorita voleb Kurze a které pochází z okruhu bývalého poradce sociálních demokratů, kontroverzního Izraelce Tala Silbersteina. Účet s názvem „Vše o Sebastianu Kurzovi“ měl dokonce rasistický a antisemitský obsah. Sociální demokraté zase obvinili lidovce, že kupovali interní informace o SPÖ.

Podle analytiků však ještě není pokračování velké koalice zcela vyloučeno za předpokladu, že by Kern odstoupil z čela strany a její vedení převzal například nynější ministr obrany Hans Peter Doskozil, pro lidovce mnohem přijatelnější. Kern ale před několika dny v rozhovoru s deníkem Der Standard naznačil, že ani v případě porážky z čela SPÖ dobrovolně neodejde.

„Zůstanu v politice deset let a povedu SPÖ i v opozici, pokud neskončíme na prvním místě,“ řekl bývalý šéf rakouských drah (ÖBB), který v čele SPÖ a vlády stanul loni po debaklu sociálnědemokratického kandidáta v prezidentských volbách a následné rezignaci kancléře Wernera Faymanna.

Koalici s FPÖ nevylučuji

Jako zbývající možná varianta povolebního uspořádání je uváděna koaliční spolupráce FPÖ a SPÖ, před níž v televizních debatách často varuje Kurz. Na zemské úrovni v Burgenlandsku už taková koalice existuje.

„Nové na těchto volbách je to, že SPÖ už nevylučuje koalici s FPÖ. Tím jsou volby napínavější, protože jsou možné různé koalice,“ řekl k tomu ČTK vídeňský politolog Thomas Meyer. „Kromě toho jsou možné, i když nepravděpodobné, různé trojkoalice. Očekávám opravdu napínavá jednání o koalicích,“ poznamenal Meyer.

K udržování napětí přispívá i pravděpodobný vítěz voleb Kurz. „Pokud budu první, pokusil bych se najít co nejvíce stran, které jsou ochotné s námi prosazovat projekty. Jestli to bude nějaká klasická koalice, nebo něco úplně nového, teprve uvidíme,“ řekl šéf lidovců na začátku září v rozhovoru s televizí oe24.TV.