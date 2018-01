Colours of Ostrava přidávají Joss Stoneovou, Beth Ditto nebo Oumou Sangaré

OSTRAVA Návštěvníci letního festivalu Colours of Ostrava 2018 se mohou těšit na vystoupení oceňované soulové divy nebo známé dancepunkové provokatérky.

Joss Stoneová se v sedmnácti letech stala nejmladší hudebnicí nominovanou na Mercury Prize a vítězkou britské hitparády, získala Grammy a dvakrát Brit Awards, prodala víc než čtrnáct miliónů alb a proměnila se v hvězdu nejvyššího kalibru. Vystupovala s Jamesem Brownem, Gladys Knightovou, Jeffem Beckem, Stevie Wonderem, Ringo Starrem a v rámci formace SuperHeavy s Mickem Jaggerem, Dave Stewartem z Eurythmics, bollywoodským skladatelem AR Rahmanem a Damianem Marleyem. Svět černé soulové hudby v ní prý našel svou bílou královnu. “Soul není hudební žánr, ale vyjádření pocitu, který lze vztáhnout na všechno,” říká Joss Stoneová. Důkazem její ochoty neustále, i za cenu rizika, experimentovat je její turné Total World Tour, v rámci kterého se rozhodla navštívit 204 zemí planety a spolupracovat s místními hudebníky.

Oumou Sangaré ztělesňuje africkou ženskost, eleganci, rozhodnost i nezávislost. “Ona je Muhammad Ali mezi africkými divami v ringu. Ta největší! Bodá jako motýl, létá jako včela!,” vyznal se ředitel Womex Christoph Borkowsky, kde zpěvačka loni přebírala prestižní cenu. “Je určená všem africkým ženám a lidem z celé Afriky. To oni mě povzbuzují, abych stále zpívala a psala písně,” poděkovala Oumou, která jako vlivná mluvčí spolupracuje s OSN. Od svých jednadvaceti let Oumou mluví nahlas o věcech, co jsou v Mali víc než tabu. Postavila se proti společenskému řádu znevýhodňujícímu ženy. Na novém albu Mogoya otevírá téma stoupajících sebevražd mladých, odrazuje od emigrace a varuje před cílenými fámami a nebezpečnými dezinformacemi. Naštvaná je i z politiky, válek a náboženského extremismu.

Zpěvačka Beth Ditto sedmnáct let vládla dancepunkové formaci Gossip. S ní vtrhla v roce 1999 na scénu rozlícená, bez skrupulí se svlékající na koncertech. Teprve osmnáctiletá lesbička od počátku vzkazovala, že tloušťka nemusí být nutně diskriminační a holčičí hřích hříchů lze přetavit v sebevědomou přednost. Pro britský Guardian psala Beth poradnu What would Beth Ditto do?, mluvila o sobě bez obalu jako o tlusté a na obálkách magazínů se nechávala fotit nahá. K popkulturní ikoně jí dopomohla i spolupráce s módními návrháři, modeling a později vlastní kolekce šatů. The Gossip se především díky ní usadili na hudební scéně v pozici vyhledávané a naslouchané kapely, nešetřící puritány a politiky. Rozpad The Gossip Beth nezaskočil, s producentkou Jennifer Decilveovou natočila album Fake Sugar a takřka vzápětí vyjela na turné.



Mezi dříve potvrzenými jmény jsou London Grammar, George Ezra, Ziggy Marley, Beth Ditto, Aurora, Cigarettes After Sex, Jon Hopkins Live, Jóhann Jóhannsson, Slaves. Festival se na podzim 2017 dostal do desítky nejlepších největších festivalů v prestižní anketě European Festival Awards.