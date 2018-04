ČSSD chce pojistky, žádá, aby při rezignaci jejích ministrů skončil i premiér

PRAHA ČSSD chce do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu. Novinářům to po středečním jednání o možné vládní spolupráci řekl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. ČSSD podle něj představila ANO své představy před schůzkou předsedů ANO Andreje Babiše a ČSSD Jana Hamáčka, která by se měla uskutečnit ve čtvrtek, nebo v pátek.

Zimola po zhruba dvouhodinové schůzce uvedl, že se místopředsedové obou stran snažili urovnat všechny záležitosti před jednáním předsedů. „Není to pravda, že ČSSD stupňuje své požadavky, zůstávají stále stejné,“ dodal. U žádného bodu podle něj nenastala situace, kdy by se strany nesmiřitelně rozhádaly. Nekonkretizoval však postoje ANO, u většiny bodů řekl, že protistrana návrhy vzala na vědomí. „Vzetí na vědomí minimálně neznamená zásadní nesouhlas,“ vysvětlil.

Těžištěm středečních rozhovorů byly podle Zimoly koaliční pojistky. „Jde o to, abychom s pomocí koaliční smlouvy dokázali nastolit partnerské spoluvládnutí, aby neměla jedna strana pocit, že je koaličním přívažkem,“ uvedl. Konkrétně jmenoval návrh ustanovení, podle kterého by musel do týdne odstoupit premiér, pokud by ani dohadovací řízení nevyřešilo koaliční spor a všichni ministři ČSSD na to reagovali demisí.

Faltýnek podmínku odmítá

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek před schůzkou odmítl, že by ANO do koaliční smlouvy bylo ochotné začlenit podmínku, aby prvoinstančně odsouzený politik musel odejít z vlády. Zimola uvedl, že sociální demokraté na podmínce nadále trvají. „Záležitost ohledně toho problému, který je pro sociální demokracii problémem zásadním, setrvává,“ prohlásil Zimola.

Sociální demokraté chtějí podmínku v koaliční smlouvě kvůli trestnímu stíhání premiéra v demisi Babiše v případu Čapího hnízda. Vládní koalice by se podle Zimoly měla také promítnout do uspořádání Sněmovny. „Bavíme se o pozici SPD v klíčových orgánech Sněmovny a jaká by měla být,“ uvedl Zimola.

ANO a ČSSD nalezly programovou shodu už před několika týdny, po dvoutýdenním přerušení jednání se přiblížily i představy obou subjektů v personálních otázkách. ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra.

Vyjednávání způsobilo konflikt uvnitř ČSSD

Proti koalici s ANO se ve středu postavili senátoři ČSSD, kteří se chystají přesvědčovat straníky, aby proti možné koalici s ANO hlasovali ve vnitrostranickém referendu.

Jejich stanovisko vyvolalo ostrou reakci 1. místopředsedy strany Jiřího Zimoly. „Klub senátorů ČSSD brutálně zneužil mediální pozornosti pro vytvoření nátlaku na vedení strany ve chvíli, kdy nás večer čeká jednání se zástupci hnutí ANO,” sdělil deníku Právo. Dodal také, že si senátory pozvou na grémium strany, aby své stanovisko vysvětlili.

Podobně reagoval také předseda ČSSD Jan Hamáček, který Právu řekl:„Rozhodnutí sjezdu a předsednictva je pro vyjednávací tým závazné a očekával bych stejný přístup i od ostatních členů strany.“