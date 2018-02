Babiš: Jedinou variantou na stole je vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů

PRAHA Jako jediná podoba další vlády je nyní na stole kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš to řekl po středeční schůzce s nově zvolenými představiteli sociální demokracie. ODS, která účast ve vládě dál odmítá, se ve středu s Babišem shodla na uspořádání schůzky stran k evropské politice a premiér nevyloučil ani společnou deklaraci stran k tomuto tématu. Druhá Babišova vláda by měla získat důvěru ve Sněmovně podle prezidenta Miloše Zemana do léta, řekli po středečním setkání se Zemanem předsedové KSČM Vojtěch Filip a SPD Tomio Okamura.

Kabinet hnutí ANO s ČSSD označil Babiš po středečním jednání se sociálními demokraty za jedinou variantu. „Mám dobrý pocit z jednání,“ komentoval vůbec první schůzku s novým vedením ČSSD, tedy předsedou Janem Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiřím Zimolou.

Sociální demokraté dávají podle Hamáčka přednost přímé vládní spolupráci, pokud dospějí k programové shodě. ČSSD chce s ANO jednat třeba o sektorové dani, bránit hodlá privatizaci veřejných služeb. Podle Hamáčka nepadlo ze strany hnutí k žádné z oblastí jasné „ne“. Babiš však soudí, že na některých bodech se určitě neshodnou. Detailnější debaty o programu by podle Babiše mohly zahájit expertní týmy ANO a ČSSD po příští středě. Na tento den se plánuje další schůzka vedení hnutí ANO a ČSSD.

Teprve po nalezení programové shody je podle Hamáčka možné řešit personální složení vlády. Nedělní volební sjezd ČSSD uvedl, že pokládá za zásadní problém, aby v kabinetu zasedla trestně stíhaná osoba, čímž mířil na Babiše a jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo. „Pokud bychom se dostali k personáliím, budeme se k tomu vracet,“ řekl Hamáček. Babiš ve středu ale zopakoval, že trvá na tom, že bude premiérem.

Předseda ODS Petr Fiala, s nímž ve středu Babiš mluvil o zahraniční politice, opět vládu s ANO či toleranci menšinové vlády ANO podle premiéra odmítl. Předsedové ANO a ODS se však shodli na uspořádání schůzky předsedů sněmovních stran k zahraniční a evropské politice. Babiš připustil i vznik deklarativního dokumentu k evropské politice, jak o něm mluvil Fiala.

Prezident Zeman by si přál, aby nová vláda získala do letních prázdnin důvěru ve Sněmovně. Po schůzkách se Zemanem to ve středu uvedli předsedové KSČM a SPD. Podle šéfa SPD Okamury by mohla vláda získat důvěru i dříve podle toho, nakolik bude Babiš ochoten hledat s ostatními stranami kompromisy. Poslanci SPD jsou při hlasování o důvěře ochotni vládu podpořit za podmínky, že kabinet naplní program SPD, zopakoval Okamura.



ANO v posledních týdnech s SPD jednalo o programu vlády, ale Babiš opakovaně uvedl, že dává přednost spolupráci s ostatními stranami. ANO nechce přistoupit na návrh SPD, aby bylo možno hlasovat v referendu o zahraničněpolitických otázkách, tedy i vystoupení z EU.

Předseda komunistů Filip ve středu také prezidentovi řekl, že vyjednávání o případné podpoře vlády v některých bodech příliš nepokročila. Za nejspornější otázku označil názory na zahraniční politiku. Prezident podle Filipa neradil, jak mají komunisté dál postupovat. Případné rady chce sdělit KSČM na dubnovém sjezdu strany, kde přednese projev.