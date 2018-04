ČSSD se rozhodne, zda přijme Babišovu nabídku k vládnímu sňatku

PRAHA Premiér v demisi se konečně dozví, jestli sociální demokraté přijmou jeho nabídku k jednání o vládě. Zároveň by se měla veřejnost dozvědět, jaké posty Babiš ČSSD nabídl. Do Česka večer dorazí ostatky kardinála Josefa Berana.

Vedení ČSSD se rozhodne, zda utvoří vládu s hnutím ANO premiéra v demisi Andreje Babiše. Ve 13.00 se sejde grémium ČSSD a poté od 15:00 předsednictvo ČSSD. Babišovo ANO dalo sociálním demokratům novou nabídku v pondělí, detaily ale zasvěcení drží pečlivě pod pokličkou. Předseda ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek seznámil s nabídkou prezidenta Miloše Zemana, večer pak rámcově i poslance strany.

Hamáček zopakoval, že v pátek grémium a předsednictvo strany nabídku ANO posoudí a rozhodne, zda budou vyjednávání o vládě znovu otevřena. ČSSD je ukončilo před dvěma týdny poté, co ANO odmítlo přistoupit na jejich podmínky. Těmi byla vláda bez předsedy ANO Andreje Babiše nebo jeden z postů ministra vnitra či financí pro ČSSD. Pokud by vedení strany rozhodlo v jednáních pokračovat a byly by nalezena dohoda, rozhodovali by o výsledku členové strany, řekl Hamáček.

Na možnost, že by ČSSD získala posty ministrů školství, obrany, zahraničí, kultury a zemědělství Hamáček řekl, že tyto resorty nesedí. Podle místopředsedy Jiřího Zimoly bylo večerní dvouapůlhodinové jednání poslanců zajímavé a byla na něm živá diskuse. „Koneckonců, řada poslanců má nějaké zkušenosti s hnutím ANO,“ podotkl.

V 18:00 se očekává přílet vojenského speciálu s ostatky kardinála Josefa Berana, které byly ve Vatikánu vyzvednuty ve čtvrtek. Zúčastní se mj. zástupci Arcibiskupství pražského a náčelník Generálního štábu AČR Josef Bečvář. V 19:00 se autokolona s ostatky kardinála zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v Dejvicích, kde uctí jeho památku modlitbou nešpor. Ve 20:15 autokolona s ostatky zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera. Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí následně jeho památku veřejně přístupnou modlitební vigilií. Ostatky zůstanou v bazilice přes noc.

Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura navštíví Moskvu, kde se sejde s předními ruskými činiteli. Budeme sledovat vývoj situace v Sýrii, zejména kolem údajného chemického útoku na město Dúmá ve východní Ghútě. Rusové stále odmítají vpustit na místo mezinárodní vyšetřovatele.

V osm hodin se předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima sejde s premiérem v demisi Andrejem Babišem ohledně slev na jízdné a jejich financování. Premiér čelí kritice, že peníze, které vláda hodlá dát na slevy jízdné, sebral učitelům a vědcům.

V Praze proběhne aukce sbírky vzácných historických mincí s vyobrazením císaře Františka Josefa I. v celkové hodnotě přes 100 milionů korun.