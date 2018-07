CSU se propadá, podle průzkumů na podzim přijde o většinu v bavorském parlamentu

Berlín Křesťanskosociální unie (CSU) v podzimních volbách do bavorského parlamentu podle všech aktuálních průzkumů ztratí většinu. Navíc jí hrozí, že dosáhne jednoho ze svých nejhorších výsledků v této největší německé spolkové zemi. Neblahé vyhlídky se už začínají podepisovat na předních politicích strany, kteří řeší, kdo za to může.

Z podpory 38 procent voličů, kterou CSU přisoudil nový průzkum veřejného mínění pro televizní a rozhlasovou stanici BR, by zřejmě byla drtivá většina politických stran v Evropě nadšena, v mnichovské centrále křesťanských sociálů ale taková čísla radost rozhodně nevzbuzují. Pokud by tak totiž říjnové hlasování skutečně skončilo, šlo by o nejhorší výsledek strany v bavorských volbách od roku 1954.



Oproti posledním volbám z roku 2013 by 38 procent hlasů představovalo pokles o 9,7 procentního bodu a ztrátu většiny křesel v zemském sněmu. Podobný propad CSU, tedy sesterská strana Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové, v Bavorsku zaznamenala i v loňských celoněmeckých volbách, když zde získala 38,8 procenta hlasů, tedy o 10,5 procentního bodu méně než v roce 2013.



Ruku v ruce se zhoršujícími se výsledky CSU, která bavorské politice dominovala celá desetiletí, jdou stoupající preference pro opoziční Zelené a protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD). Zeleným aktuální průzkum přiřkl podporu 16 procent voličů, pro AfD by jich hlasovalo 12 procent. Do zemského sněmu by se dostali také sociální demokraté se 13 procenty, Svobodní voliči (FW) s devíti procenty a svobodní demokraté (FDP) s pěti procenty.



Zřejmě největší starosti politikům CSU dělá vzestup protestní AfD, která dosud v bavorském parlamentu zastoupena nebyla. Snažili se mu v posledních měsících čelit řadou opatření - ať už šlo o vytvoření bavorské pohraniční policie nebo tlak na změnu migrační politiky na celoněmecké úrovni - která měla ukázat, že CSU bojuje proti migraci a střeží pořádek v Bavorsku.



Kýžený výsledek to ale zatím nepřineslo. V aktuálním průzkumu vyjádřilo 54 procent dotázaných přesvědčení, že nynější situace v Bavorsku je důvodem ke znepokojení. Začátkem roku přitom většina Bavorů hodnotila situaci v zemi pozitivně. Negativní trend vykazují také preference bavorského premiéra Markuse Södera a předsedy CSU Horsta Seehofera.



Zatímco v květnu považovalo Södera za dobrého ministerského předsedu 56 procent Bavorů a jen 20 procent nikoli, nyní negativní hodnocení převažuje v poměru 44 ku 38. Snad ještě hůře je na tom německý ministr vnitra Seehofer, který od dotázaných dostal průměrnou známku 3,9, což je jeho nejhorší hodnocení za 16 let. Byly to právě požadavky Seehofera na kancléřku Merkelovou v oblasti migrace, které v posledních týdnech vedly k vážné vládní krizi. O tom, že CSU tento spor uškodil, je přesvědčeno 78 procent dotázaných.



Bavorský premiér Söder i proto neváhal a situaci na celoněmecké úrovni opakovaně označil za hlavní příčinu poklesu preferencí CSU v Bavorsku. Nepřímo tím jako na viníka ukázal na svého předchůdce ve funkci bavorského premiéra Seehofera. Šéf CSU na to reagoval slovy o tom, že Söder právě díky němu má nyní většinu v bavorském parlamentu, což je velkou výhodou pro volební kampaň. Jak tato kampaň, jejíž hlavní část odstartuje po letních prázdninách, dopadne, bude jasné 14. října.