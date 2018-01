Decentní retro večer ukončila potyčka s novináři. Střípky ze štábu Miloše Zemana

PRAHA Ve štábu Miloše Zemana v pražském Top Hotelu se v sobotu slavilo vítězství. Hlava státu obhájila mandát a její příznivci si tak mohli oddechnout a trochu slavit. Jinak klidný průběh večera s retro nádechem narušil jen konflikt hostů s novináři. Oslavy byly krátké a umírněné. Zcela jiné, než proběhlá kampaň.

V Top Hotelu na pražském Chodově se pro druhé kolo usídlil štáb Miloše Zemana, stejně jako tomu bylo před pěti lety, kdy Zeman volby vyhrál.

Oficiálně byl vstup novinářům povolen až od půl druhé, muži s kamerami a foťáky ale postávali před hotelem i uvnitř v hale už dlouho předtím. Televize si připravovaly techniku, pořadatelé nervózně prováděli poslední kontroly a bezpečnostní služba se ujišťovala, že nikdo nechodí, kam nemá. Na recepci pokračovali zaměstnanci v běžném práci, v té době bylo totiž ubytováno na 700 hostů. „Uzavřené jsou jen restaurace,“ řekl recepční, který byl očividně před kontaktem s novináři předem varován.

Podporovatelé Miloše Zemana a jeho hosté se do Top hotelu začali vě větším počtu sjíždět okolo druhé hodiny. Příslušnost k podporovatelům prezidenta značily odznáčky na klopě s nápisem „Zeman znovu“ či šály s podobiznou prezidenta. Obzvláště rády měly objektivy jednoho z fanoušků, který se svým narůžovělým kovbojským kloboukem, šálou, bílými kalhotami a špičatými botami budil zaslouženou pozornost. Relativně brzy se v hotelu objevil například František Ringo Čech, který v baru vedle recepce posedával s ostatními hosty, mimo jiné se senátorem a předsedou Strany práv občanů Janem Velebou, a popíjeli nápoje za ceny daleko od těch lidových.

Kovbojové v české trikolóře

Věkový průměr hostů atakoval šedesátku. Těžko se šlo zbavit pocitu, že se návštěvník hotelu ocitl v lepší společnosti osmdesátých let.¨



Jan Veleba ve štábu Miloše Zemana

Interiér tomuto pocitu mohl jedině nahrát. Portréty českých osobnosti vyhotovené v téměř aristokratickém stylu, veterán modelu Škoda Felicie ze začátku šedesátých let a všudy přítomné odstíny zlaté společně s masivními vysutými lustry, pod kterými se procházeli hosté prezidenta v téměř dobové módní úpravě.

Ostraha se však ukolébat nenechala. Do sálu, kde měl mít proslov prezident Zeman, se mohl návštěvník dostat pouze s akreditací novináře, podporovatele nebo člena SPO. Pokud zvládl tuto překážku, musel podobně jako na Pražském hradě projít rámy, které detekují kov. Pokud někdo nesplňoval parametry pro vstup do sálu, ochranka byla nekompromisní. Novináři, které od ostatních vizuálně oddělovala žlutá visačka, si museli vystačit s místností, ve které nebyly židle a téměř žádné zásuvky.

Naskakující procenta a přicházející triumf

Klidnou salónní atmosféru narušil až příjezd Miloše Zemana. V hale se nakupili jak podporovatelé, tak novináři. Ochranka měla napilno a rovnala dav do úhledného oblouku. Nadšení mezi příznivci Zemana rostlo. „Už tady bude,“ ozývaly se natěšené hlasy. Jeden z fandů ale přece jen láteřil na bezpečnostní opatření. „Tohle je bezpečnost na nic, klidně bych tu mohl mít kvér,“ pronesl před příchodem hlavy státu. Jiní zase rozebírali, kdo všechno podpořil protikandidáta.



„Znáš Jardu? Tak představ si, že ten volil Drahoše!“ vypálil na svého kamaráda jeden z fanoušků. „No to ne. To je hrozný, jak se ty lidi hned vybarví. Já jsem mezi kamarádama teď udělal čistku,“ nestačil mu ale odpovědět jeho kolega, neboť do sálu již přicházel v doprovodu manželky Ivany a mluvčího Ovčáčka Miloš Zeman. Krátce se pozdravil se svými příznivci, než ho ochranka stačila odvést do prostor, kam novináři ani podporovatelé nemohli.

Tou dobou už ale na internetu kolovaly první průběžné výsledky. Ty se do dění v hale hotelu ze začátku moc neprojevovaly, až kolem 5o procent sečtených hlasů bylo vidět, že lidé výsledky na displejích svých telefonů horečně rozebírají. Jistota vítězství ale nebyla na hostech ve štábu dlouho znát, stále opakovali, že to ještě není jisté. „Už je to jistý, Drahoš to ještě stáhne, ale vyhrajeme o procento. A to stačí,“ zaznělo od jednoho z hostů v černém obleku až okolo osmdesáti procent sečtených hlasů.



Dlouhý vítězný pochod Miloše Zemana rozsáhlou halou hotelu doprovázel potlesk, cvakání kamer a upozorňování ochranky neposlušným novinářům, kteří se pletli do cesty. Zemanův proslov netrval dlouho, po něm se odebral zpět do soukromých prostor, cestou se ještě stihl chvíli pobavit se svým předchůdcem a přítelem Václavem Klausem. Ten řekl novinářům, že podle něj zvítězil zdravý rozum.

Politické debatní kroužky na třídním strazu

Zatímco novopečený prezident hlavní sál opustil, zábava tam teprve začínala. Velký bufet nabídl hostům guláš, řízky, chlebíčky, ale také bílé a červené víno, pivo a kávu. Sál byl rozdělen posuvnými panely, kterými se dalo volně procházet z jedné části do druhé. U stolků v bufetu postávaly několikačlenné skupinky podporovatelů. Hosté se bavili, vtipkovali, rozebírali politiku a proběhlou kampaň, sem tam se ozval hlasitý přípitek na Zemanovo zdraví.

Miloš Zeman a Václav Klaus.

Atmosféra mezi jídlo a pití konzumujícími hosty silně připomínala třídní sraz po třiceti letech. Přátelské poplácávání po zádech, oslovování křestními jmény a důvěrnými přezdívkami dokreslovalo vyprávění historek z minulosti a vzpomínání. Pocit triumfu a vzájemnost mezi hosty vytvářela příjemnou atmosféru, sem tam prořízlou výlevem na konto Jiřího Drahoše či novinářů.

Jen o kousek stranou se snažili právě novináři všemožných médií získat první hodnocení volby od Milana Chovance, Tomia Okamury, Jiřího Veleby či Vratislava Mynáře, kteří se nyní stali hlavními hvězdami sálu. Oba dva světy se organicky prolínaly, novináři si občas odskočili pro občerstvení a sál tak začal postupně řídnout. Hluboce debatující skupinka hostů se vytvořila na pódiu v křesílkách, kde rozebírala všemožná společenská témata. Obzvláště ostražití pak ale členové debaty byli vůči novinářům, které hlasitá slova o Rusku, Sovětském svazu a Evropské unii pochopitelně přitáhla. Padaly přirovnání EU k Sovětskému svazu, rezolutní prohlášení o nutnosti zrušení Lisabonské smlouvy, či nechuť neustále Česko zařazovat do nějakých civilizačních okruhů.

Přivolaná záchranka vyvolala konflikt

Diskuzní seanci ale přerušil konflikt. Jeden z hostů požívajících alkohol začal ztrácet vědomí, kolegové mu proto zavolali záchranku. Novináře přítomnost záchranářů přitáhla do prostoru bufetu, kde se snažili zjistit, co se stalo. Náhlá přítomnost většího množství žurnalistů ale u hostů vyvolala bouřlivou reakci.

Záhy začala padat slova o hyenách a několik aktivních hostů se snažilo novináře vytlačit ze štábu. „Jednu ti natáhnu,“ vyhrožoval vysoký pán jednomu z kameramanů. Hrozbu následně přetavil ve skutečnost, když máchl proti novináři rukou, shodil mu kameru a ta se poškodila. Dalšího pak napadl pěstmi. „Jdi do p*dele, ty hyeno novinářská,“ hulákal na novinářku další muž, kterému se nelíbilo, že se snažila nahlédnout do prostor bufetu.



Mezi oběma tábory se rychle vytvořila hradba z posuvných dveří. „Jestli chce nějaký novinář dovnitř, tak jedině přes mou mrtvolu,“ vyhrožoval dramaticky muž v béžovém saku, který držel oběma rukama posuvné dveře. Situace se po odjezdu záchranky rapidně zklidnila, nejagresivnější hosté hotel opustili. V tu chvíli už bylo jasné, že tady se dále slavit nebude. „Až to jednou povstane a budou ty pražský novináře věšet na lampy, mě to vadit nebude,“ bylo sice ještě možné zaslechnout, k ničemu většímu už ale nedošlo. Několik hostů si to šlo s novináři v klidu vyříkat a bylo cítit, že je konflikt na konci večera trochu mrzí.

Přece jen ale někteří zřejmě odešli v neklidném duchu, neboť se ještě skupinka hostů stihla obořit na šatnářku, která kabáty nechtěla vydávat bez lístečků. Do sedmi hodin už se ale ve veřejných prostorech hotelu nikdo z hostů nezdržoval. Zůstávali jen někteří novináři, kteří si třeba házeli mincí o to, kdo v hotelu zůstane a kdo si bude moci jít odpočinout.