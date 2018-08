‚Děsivé čtení.‘ Stát je pod tlakem ekonomických skupin, napsal šéf NKÚ prezidentovi

Babiš vs. Kala Přestože přistupovat kriticky k činnosti státního aparátu je podstatou činnosti NKÚ, premiér Andrej Babiš si to ve svém případě vyložil jako politický útok.

„Zatímco výdaje v roce 2014 představovaly 74,1 miliard korun, v roce 2015 již 75,8 miliard korun, v roce 2016 78,5 miliardy korun a v roce 2017 rekordních 103,9 miliard. Vždy jsem apeloval na jednotlivé ministry, aby tyto rozpočtované výdaje čerpali. Na důvody, proč se to ne vždy plně podařilo, je potřeba se ptát na jednotlivých rezortech.

Přesto, podíváme-li se na skutečnost, pak v oblasti, za kterou je přímo odpovědná vláda, došlo u přímých investičních nákupů k růstu téměř 23 procent a u transferů ze státního rozpočtu státním fondům na investice o více 28 procent. Nemůže být tedy pochyb, že po celou dobu docházelo ke zvyšování investiční aktivity.

Bohužel šéf NKÚ pan Kala nedodržuje základní pravidla své pozice a nechová se nadstranicky. Naopak i celé minulé volební období intepretoval čísla a fakta politicky a často proti mně vystupoval. Takové chování šéfa NKÚ je nepřijatelné. Má být neutrální, nadstranický a nepolitikařit.“