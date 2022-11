Česko slaví 17. listopad. Na Národní křičeli na Babiše i členy vlády

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Již chvíli po svítání tam za přítomnosti svých odpůrců položil květiny a zapálil svíčku Babiš spolu s exministryní financí Alenou Schillerovou a bývalým ministrem průmyslu a obchodu i dopravy Karlem Havlíčkem. Několik lidí na ně přitom křičelo. Na jednom transparentu se objevilo heslo: „Květiny od STBáků a normalizačních komunistů tady nechceme“, muž v převleku za opici mu nabízel banány.

Babiš podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zmláceni komunistickou policií. „17. listopad pro mě v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky, dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat,“ řekl novinářům.

Bývalý premiér nezakrývá svou komunistickou minulost. Byl jsem však řadový člen strany, nebyl jsem nijak aktivní, uvedl. K údajné spolupráci s komunistickou státní bezpečností dodal, že pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako takový byl StB sledovaný. Nikdy ale nic nepodepsal, zopakoval ve čtvrtek. Soud mu podle jeho slov dal třikrát zapravdu.

Na své sociální sítě také prezidentský kandidát přidal video, ve kterém řekl, že za více než třicet let od revoluce jsme začali brát svobodu jako něco automatického, poslední rok nám ale ukázal, jak křehký náš svět je.

„Málokdo by tušil, že po více než 30 letech od listopadu bude snaha razit jeden správný názor, o některých věcech se lidé na veřejnosti raději nebudou bavit a za slova bude hrozit i vyhazov z práce,“ uvedl a vyzval k diskuzi.

Kritiku od části přihlížejících si vyslechl i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, a to v souvislosti s pomocí Ukrajině. „Pomáhat jiné zemi v nouzi není hanba,“ reagoval. Na jeho obranu pak začala část lidí skandovat podpůrné fráze.

Novinářům poté řekl, že letošní 17. listopad je trochu jiný, než ty předchozí. Dříve podle něj někdo mohl vnímat slova o hodnotě demokracie jako vzletné fráze. „Když se kousek od našich hranic válčí, tak si tu hodnotu demokracie vysvětlujeme jinak,“ řekl. Doplnil, že největší hrozbou pro demokracii jsou „líní demokraté“, tedy lidé, kteří ji berou jako samozřejmost.

Důležitost demokracie

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzdvihl potřebu připomínat si, jak důležité je se ozvat, když se někde děje bezpráví. „Když si vzpomeneme na druhou světovou válku, právě netečnost nebo tolerance bezpráví vedla k těm hrůzám. Mělo by se o tom mluvit, a to nejen teď,“ řekl. Dodal, že historie má tendenci se opakovat a proto je třeba si připomínat, co se děje, když je národ rozpolcen a utrpení někoho jiného se nám zdá jako příliš vzdálené.

Jeho stranický kolega, ministr zahraničí Jan Lipavský, řekl, že svoboda není zadarmo. „I dnešní svátek nám ukazuje, že československý národ musel vynaložit úsilí, aby si ji vydobyl,“ řekl.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila je třeba si připomínat minulost, aby Česká republika neztratila svobodu a demokracii. Dnes jsou podle něho snahy vzpomínky na totalitu zkreslit. Vyjádřil také přání, aby státní svátek vedl i k lepší spolupráci na řešení současných problémů, kterým čelíme, ačkoliv jsme je sami nezavinili. „Cítím tady radost z toho, že žijeme ve svobodné společnosti, i nejistotu, protože doba, ve které žijeme, není jednoduchá,“ řekl. Aby byla demokracie silná, by podle něj měl být společný cíl všech.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl, že státním svátkem si připomínáme, že demokracie není samozřejmost. „Je třeba tyto hodnoty nést, být schopný se za ně postavit a předat je i našim dětem,“ řekl. Na Národní třídě také mluvil se zástupci hnutí Univerzity za klima a domluvil se s nimi na tom, že se setkají a budou debatovat o ekologických tématech.

Předseda ČSSD Michal Šmarda řekl, že si rok 1989 připomíná jako dobu, kdy se česká společnost osvobodila. „Jako sociální demokrat vidím to, že demokracie je ohrožená pokaždé, když je narušena sociální soudržnost ve společnosti,“ řekl a poukázal tak na současnou ekonomickou situaci.

Také poslanec ODS Marek Benda, který dorazil kolem deváté hodiny ranní, poukázal na svobodu projevu. „Odkaz 17. listopadu je svoboda, svoboda projevu, svoboda vést dialog,“ řekl s tím, že právě nařizování ostatním, co si mají myslet, je i dnes velkým nešvarem.

Na Národní třídě proběhne i tradiční oslava svobody známá jako Korzo Národní. Organizátoři ze spolku Díky, že můžem chystají kulturní zážitky včetně autorských instalací, divadelních představení nebo koncertů. Kromě připomínky sametové revoluce se akce zaměří na aktuální témata a společenské výzvy. zazní i česká hymna a hymna sametové revoluce Modlitba pro Martu.

Výročí se připomíná ještě jedno. Přesně před 83 lety uzavřeli nacisti vysoké školy. Státní svátek proto tradičně zahájila pieta u Hlávkovy koleje v Praze, kde lidé uctívají památku studentů, kteří se v roce 1939 stali obětí nacistické perzekuce. Vzpomínkové akce proběhly ráno i u památníku Jana Opletala v Žitné ulici.