‚A raketu bys nechtěl?‘ Podívejte se na 5 nejlepších reklam zkrachovalé Bohemia Energy

Měsíc energií zdarma (2020)

Uděláme tady z toho měsíc. A ty to zaplatíš! Já ne, tady ve scénáři je napsaný: měsíc je zdarma. Super! A raketu bys nechtěl?

Vzpěrač Pavel Liška zvedá telefon (2020)

Rejžo, nápad! Takových nápadů mám plno… Stačí zvednout telefon a účty za energie budete mít nižší.

Liška spojuje elektřinu a plyn (2020)

Rejžo, tak jsem to zkoušel a nejde to. Co nejde? Jak to je ve scénáři: spojit plyn a elektřinu.

Pavel Liška nabízí nízké ceny (2019)

Rejžo, takovej nápad jenom nabízím… jako metafora, nízký ceny… Tak to natočíme… Jo? Ne! Škoda no, mohlo to bejt velký…

Pavel Liška a Marek Daniel vrací přeplatky (2019)

Nic na vás nehrajeme. Přeplatky vracíme na účet.