Abolice pro Babiše podle prezidenta Zemana navrhována nebude. Bral jsem ji jen jako prevenci, řekla hlava státu

Praha Miloš Zeman neuplatní možnost udělení abolice pro premiéra Andreje Babiše. V rozhovoru pro deník MF DNES to prezident uvedl s tím, že svého ústavního práva vydat nařízení, aby se v trestním stíhání nepokračovalo, nechce využít.

Abolice byla poprvé zmíněna v září samotným prezidentem Zemanem, Babiš ale několikrát uvedl, že by ji nepřijal. Řekl to i ve středu na tiskové konferenci poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nechal pokračovat v trestním stíhání premiéra a Jany Mayerové v kauze Čapí hnízdo.



Prezident Zeman ve čtvrtečním rozhovoru pro deník MF DNES prohlásil, že od svého původního záměru ustoupil nejen kvůli telefonickému rozhovoru, který s ním Babiš ve středu vedl.

„Na rozdíl od milosti, která je výlučným právem prezidenta, vyžaduje abolice kontrasignaci. A to buď premiéra, nebo jím pověřeného člena vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Ale já v tomto konkrétním případě zatím pro abolici ani nevidím důvod,“ prohlásil prezident.



Zeman prý nechyboval, když o abolici mluvil

„Z toho prostého důvodu, že nejvyšší státní zástupce za prvé zastavil trestní stíhání u rodiny Andreje Babiše, za druhé ponechal doktora Šarocha jako dozorujícího státního zástupce. No, a za třetí vyzval policii, ať tento případ došetří. Abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie. Takže jsme se s Andrejem Babišem velmi přátelsky dohodli, když jsme si ve středu telefonovali, že abolice nebude,“ řekl Zeman.

Přesto prezident odmítá, že by v září udělal chybu, když o možnosti udělení abolice Babišovi v případě jeho opětovného obvinění hovořil. „Kdybych to téma neotevřel, tak nemohu vyloučit, že by nejvyšší státní zástupce posunul tento případ k obžalobě. Nemohu to vyloučit, neříkám nic jiného. Nu, takže jsem to udělal jako určitou prevenci a jsem celkem rád, že teď je situace taková, že to policie bude vyšetřovat. A počkám na její informace,“ konstatoval.

S rozhodnutím nejvyššího žalobce Zemana prý prezident nemá žádný problém. „Myslím si, že je korektní,“ dodal prezident Miloš Zeman.