Zesnulého Kuberu by mohl v jeho senátorském křesle nahradit teplický primátor Hanza za ODS

Praha Kandidátem ODS na senátora za Teplicko by mohl být teplický primátor Hynek Hanza. Uvedl to ve středu předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Hanza by byl podle něj vhodným adeptem. Nabídku zvažuje s ohledem na to, zda by se mu povedlo skloubit práci senátora a řízení lázeňského města, jako se to dařilo jeho zesnulému předchůdci Jaroslavu Kuberovi (ODS).

ODS nominovala po zesnulém Kuberovi do čela Senátu Vystrčila, Starostové navrhli Růžičku „Velmi vhodným kandidátem by byl pan primátor Hanza. Je na něm, aby zvážil všechna pro a proti. Věřím, že ty výzvy a nabídky, aby kandidoval, přijme,“ uvedl Vystrčil. Rizikem podle něj je, že Hanza může být podezříván z hromadění funkcí, Kubera to ale zvládl.

První kolo doplňovacích senátních voleb na Teplicku se uskuteční 27. a 28. března. Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy na zhruba čtyři roky. Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Bylo mu 72 let Zájem kandidovat už ohlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Opětovně jít do voleb zvažuje také ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman, který se s Kuberou utkal o senátorské křeslo předloni. Nominován byl tehdy hnutím Senátor 21. Další uskupení své možné adepty zatím neoznámily. Výrazný politik ODS a dlouholetý teplický primátor Kubera zemřel nečekaně 20. ledna, bylo mu 72 let. Senátorem byl dvě desetiletí, od roku 2016 byl ve vedení horní komory, nejprve jako místopředseda a v závěru roku 2018 byl zvolen předsedou.