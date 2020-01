Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Bylo mu 72 let

Praha Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Dlouholetý primátor Teplic a senátor za ODS byl od roku 2018 předsedou horní komory. S informací přišel server Novinky.cz. LN ji následně potvrdil Kuberův stranický kolega, senátor Miloš Vystrčil. Uvedl, že si na žádné zdravotní problémy v posledních dnech nestěžoval.

Naposledy mohla veřejnost vidět Kuberu o víkendu, v sobotu se zúčastnil stranického kongresu ODS, na němž se volilo vedení strany.

Na úmrtí na Twitteru reagoval řada politiků. „Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé jeho rodině,“ napsal premiér Andrej Babiš (ANO).



„Byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník. Je mi to moc líto,“ uvedl místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD).



„Jsou zprávy, které vás donutí se zastavit, ať děláte, co děláte. Zpráva o úmrtí předsedy senátu Jaroslava Kubery je jednou z nich. Kéž odpočívá v pokoji,“ konstatoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).



„Je mi to moc líto. Tady se těžko hledají slova,“ reagoval na zprávu Miroslav Kalousek (TOP 09).