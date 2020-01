Kubera má nárok na státní pohřeb. Rodina se k němu ale zatím nekloní

Praha Zesnulý Jaroslav Kubera, druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi, má nárok na státní pohřeb. Lidovým novinám to potvrdily zdroje od nejvyšších ústavních činitelů. Rodina si ale takové rozloučení zatím zřejmě nepřeje.

„Musíme respektovat přání rodiny a počkat, jak se rozhodne. S paní Kuberovou jsme v kontaktu. Podle současných informací to ale vypadá, že rodina si státní pohřeb nepřeje. Definitivní rozhodnutí však padne patrně během úterka,“ řekla LN v pondělí odpoledne mluvčí Senátu Sue Nguyen.

Pokud by ke státnímu pohřbu přece jen došlo, souhlasné usnesení musí přijmout i vláda. To by neměl být problém, státní pohřeb má podporu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Na vládě se v pondělí za Kuberu držela minuta ticha.

V podobném duchu jako vláda se vyjadřovalo i okolí prezidenta Miloše Zemana. „Pan Kubera má určitě nárok na státní pohřeb. Byl čelním ústavním činitelem,“ řekl LN Rudolf Jindrák, šéf hradního zahraničního odboru. „Pan prezident by se s největší možnou pravděpodobností pietního aktu zúčastnil,“ dodal.

O smutečním rozloučení s předsedou Senátu budou v úterý odpoledne na půdě horní komory parlamentu jednat představitelé vlády, Hradu i Senátu.

Státní pohřeb je slavnostní pohřeb, kterým stát vyjadřuje nejvyšší pocty při úmrtí mimořádně významné osobnosti.

O státním pohřbu obvykle rozhoduje parlament, vláda nebo nejvyšší ústavní činitelé. Samotnému obřadu zpravidla předchází veřejné vystavení rakve s čestnou stráží a smuteční průvod. „Senát státní pohřeb ještě nikdy nezažil,“ doplnila Sue Nguyen s tím, že v případnou přípravu pohřbu by neměl na starosti jen Senát. „Státní pohřeb přesahuje Senát, v případě jeho konání by do jeho organizace bylo zapojeno více složek,“ dodala.

Pohřeb obvykle doprovází vojenské pocty a další tradice z armádního prostředí. Při příležitosti úmrtí tak významné osobnosti také bývá vyhlašován státní smutek.

Prozatím posledním státním pohřbem, který Česko zažilo, bylo rozloučení s exprezidentem Václavem Havlem v prosinci 2011.

Stát nicméně může vypravovat i jiné slavnostní pohřby, například pohřeb se státními poctami, vojenský nebo panovnický pohřeb. Pohřeb se státními poctami byl vypraven Otakaru Motejlovi v roce 2010 a Karlu Gottovi loni v říjnu.