Hledá se šéf Senátu na půl roku. Nejsilnější klub má TOP 09 a STAN

Praha Nejprve důstojné rozloučení s dosavadním předsedou Senátu a až následně volby jeho nástupce v čele horní komory. K tomu vyzývají představitelé dvou nejsilnějších klubů v Senátu. Senátoři se sice na schůzi sejdou už příští středu, ze svého středu však nového šéfa vybírat nejspíše nebudou. A to kvůli památce Jaroslava Kubery, který včera nečekaně zemřel.

„Myslím si, že bychom to měli řešit až poté, co proběhne oficiálně pohřeb pana senátora a předsedy Kubery. Nepředpokládám, že bychom to dnes řešili na zasedání organizačního výboru. Považoval bych to za velmi nedůstojné a vůči panu Kuberovi neuctivé,“ řekl LN Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS a místopředseda horní komory.

Málokdo také věří, že by se do té doby podařilo dát vůbec dohromady hlasy ze sedmi senátorských klubů, aby si společně zvolily předsedu nového. A to jen do říjnového termínu nových senátních voleb. Bez prázdnin jde o půlroční misi.

V Senátu navíc platí nepsané pravidlo, že předsedou se stává představitel nejsilnější politické frakce. Jenže počty zvolených senátorů se každé dva roky po volbách mění, a tak se mění i jejich předseda, kterého si ze svého středu volí. V současnosti už nejsilnější senátorský klub nemá ODS, nýbrž klub TOP 09 a STAN. Ten dohromady čítá devatenáct mužů a žen. Občanští demokraté mají o dva zástupce méně.

„Nepochybuji, že budeme navrhovat, aby měl předsedu nejsilnější klub v Senátu. Ujasníme si to na jednání našeho klubu,“ řekl LN Jiří Růžička (TOP 09 a STAN), 1. místopředseda Senátu, na kterého přecházejí pravomoci po zemřelém Kuberovi. Ani podle něj ale není vhodné, aby se řešil výběr už na nadcházející schůzi Senátu příští středu.

ODS nicméně tuší, že tahá s volbou předsedy horní komory za kratší konec provazu. Tak výrazného kandidáta, jakým byl Kubera, nemá. Ani Kuberu přitom nebylo proti dvěma protikandidátům snadné předloni do funkce prosadit. „Bude to hodně těžké. Uvidíme, jak to půjde,“ neskrýval včera mírnou skepsi jeden ze senátorů ODS.

Předsedovi Senátu přísluší například vyhlašovat volbu prezidenta republiky i jeho rezignaci, dávat souhlas s vydáním senátora k trestnímu stíhání nebo svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Senátu.

Očekávají se také nové doplňovací volby v senátorském obvodu Teplice, který Kubera reprezentoval. Nejprve však bude muset termín voleb vyhlásit prezident Miloš Zeman. Klání je nutné uspořádat do 90 dnů, tedy nejpozději 17. a 18. dubna. Vítěz může vykonávat mandát po zbytek Kuberova funkčního období, tedy jen do roku 2024.