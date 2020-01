Kubera byl znám svými břitkými až sarkastickými komentáři

Praha Výběr z výroků zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Byl proslulý svou ráznou upřímností a také kladným postojem k tabákovým výrobkům.

„Chtěl bych důkaz od pana poslance (Josefa Janečka, autora novely o omezení reklamy na cigarety), že (kouření) způsobuje impotenci, aby to vysvětlil mojí ženě. Není to pravda, nezpůsobuje... Kouření způsobuje občas i rozkoš.“



„Podle mého názoru prostitutky nikdy daně platit nebudou, protože nošení registračních pokladniček na zádech by bylo vzhledem k jejich povolání obtížné.“

Kubera zastával negativní postoj ke zvýšení pravomocí strážníků

„Být po mém, tak bych strážníkům nedal ani pistole. Na sbírání psích exkrementů je nepotřebují.“

„Podívejte se každý doma na své fotografie z doby, kdy jste se narodili, a pak zpytujte, co z vás vyrostlo. Z dívky může vyrůst leccos, typově třeba paní senátorka Gajdůšková, nebo miss ČR. Sebekriticky jsem se podíval i na svou fotografii, i na fotografii Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka a dalších osobností našeho veřejného života. Budete se divit, všichni to byli roztomilí kloučkové a roztomilé holčičky.“

„Byl stanoven věk, do kdy lze provést umělé oplodnění, na 49 let. Oponenti namítají, že je to proti přírodě, že věk byl stanoven příliš vysoký. Jestli to je proti přírodě, to by bylo třeba si vyžádat stanovisko Greenpeace a Dětí Země. Ti nejlépe vědí, co je nebo není proti přírodě.“

„My si nepomůžeme tím, že billboardy odstraníme. Příčina většinou nebývá billboard, ale něco jiného. V našich krajinách největším rušitelem jsou prostitutky. Protože když řidič jede poměrně rychle a Anča zvedne tričko, tak ať chce nebo nechce, ne na 0,4, na několik vteřin tomu neuniknete, prostě se podívá.“

„Stačí zařadit lýkožrouta na seznam invazivních druhů živočichů - a je vystaráno. Za dotace z Evropské unie ho pobijeme a budeme mít na Šumavě krásnou přírodu.“

„Zákaz kouření není o zdraví. Je o ztrátě našich konzumních svobod a kontrole mas.“

„Já sice rád říkám, že 50 let žiju s jednou ženou, ale už neříkám, že mimo ni mám dvě milenky. Jedna se jmenuje politika s malým p, která mě už kvůli byrokracii skoro přestává bavit. A to druhé je politika s velkým P, která mě ještě nepřestala bavit.“

„Ale to nejhorší, to nebyl zákon. To byla mezinárodní smlouva, jmenovala se Lisabonská smlouva. A jeden z těch podobných byla euronovela ústavy, která umožnila, že jsme se dostali do absolutního područí Bruselu.“

„Trvejme na tom, že ne chřástal polní a brouk páchník jsou pány tvorstva, ale že muž a žena a rodina v širším slova smyslu ční nad vším ostatním jako Mount Everest.“

„Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí: ‚kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet‘. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.“

„Ve skutečnosti nejde ani o Tibet, ani o Tchaj-wan, ale o celistvost Číny jako takové, myslím tím pevninské Číny. Čína se obrovsky bojí toho, aby nedopadla jako Sovětský svaz. Kdyby jednotlivé regiony začaly usilovat o jakousi samostatnost, tak pro Čínu je to zdrcující.“

„Senát byl dokonce zcela nedávno označen za nástroj ďábla. Musím konstatovat, že k vám opravdu nepromlouvám z pekla, ale ze své pracovny na Valdštejnském náměstí.“

„Politická korektnost dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme, bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet. Nové zelené tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k naším hranicím a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety, doplněné heslem ?poručíme větru dešti ? a úžasný zelený byznys je na světě.“

„Hrozně si pochvaloval (prezident Zeman), že jí hodně, on má fakt nízký tlak. Když dlouho sedí, tak se mu špatně vstává. Já mám zase vysoký, tak jsem mu říkal, že mu dám půlku tabletky, a bude to vyrovnané. Já si ji dělím, protože si dělám ordinátora sám, mně stačí půlka, jsem si řekl. Doktor to neví, pochopitelně.“