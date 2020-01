Po tenise jsme si zapálili cigáro a dali si skleničku, což není příliš výchovné, vzpomíná Sobotka na Kuberu

21. ledna 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Je to strašné, když si člověk uvědomí, že ještě v sobotu měl projev na kongresu a v pondělí už s námi není, říká v rozhovoru o zesnulém Jaroslavu Kuberovi jeho dlouholetý přítel a kolega z ODS Přemysl Sobotka. Podle něj měl dlouholetý starosta a primátor Teplic vynikající schopnost analyzovat situaci a převádět vše do jednoduché češtiny. „Za to, si myslím, měl i u oponentů úctu,“ dodává Sobotka, který byl stejně jako Kubera předsedou Senátu.

LN: Jak si budete pamatovat Jaroslava Kuberu?

Jarda Kubera byl můj obrovský osobní i politický kamarád a parťák. Z naší scény odešel malý velký muž. I přes to, že jsem byl o dvě hlavy vyšší, jeho bylo vidět. Měl smysl pro humor, často jsme jeden druhého osočovali, že jsme si ukradli nějakou myšlenku, natolik jsme měli společnou linku, že jsme mysleli velmi podobně. Byl to šok, velmi smutný šok, když jsem se to dozvěděl.