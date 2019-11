Zeman dokazuje Číně loajalitu. Nemůžou nám diktovat, jsme suverénní stát, říká Kubera

Praha Plánovaná cesta na Tchaj-wan rozvířila vody mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou z ODS, který delegaci organizuje. Zeman Kuberu osočil z toho, že jedná proti ekonomickým zájmům České republiky. „Výrok směřoval do Číny, ne ke mně. Pan prezident chtěl čínskou stranu ujistit o jeho loajalitě,“ říká v rozhovoru pro sever Lidovky.cz Kubera.

Lidovky.cz: Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov prohlásil, že plánováním cesty na Tchaj-wan jednáte proti ekonomickým zájmům České republiky. Co si o tom myslíte?

Nechci výroky pana prezidenta komentovat. Já nejsem z těch, kteří naskočí na cokoliv, co Zeman řekne. Výrok směřoval do Číny, ne ke mně. Pan prezident chtěl čínskou stranu ujistit o jeho loajalitě. To je podle mě hlavní důvod, proč to řekl.

Tchaj-wan Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.

v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle , má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.

, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Kuberu už v minulosti Čína kritizovala za jeho účast na recepci tchajwanského zastoupení v Praze. Podle předsedy českého Senátu musí ale Peking respektovat, že je Česko suverénní země a nemůže k němu přistupovat z pozice síly.

Lidovky.cz: A vy se nebojíte, že poškodíte ekonomické zájmy Česka?

Nebojím. Pokud naše cesta poškodí ekonomické zájmy Česka, tak to znamená, že je Čína nespolehlivý partner. V říjnu jsme navíc měli schůzku ústavních činitelů a já v záznamu o delegacích přepsal výrok, že musíme hájit zájmy podnikatelů na zájmy České republiky, které jsou nadřazenější. Já stále zdůrazňuji, že cesta není proti Číně. Jestli si to čínští představitelé myslí, tak s tím nic neudělám, ale není to tak. Já bych jel i velmi rád do Číny, s tím nemám problém.

Lidovky.cz: Takže jde o ryze obchodní cestu?

Ano. Ta cesta je výsledkem obchodních jednání s asijskými diplomaty. Ti si loni stěžovali, že máme jednostrannou orientaci na Čínu a zanedbáváme jiné potencionální ekonomický partnery, kteří jsou mimořádně zajímaví. Teď plánujeme Filipíny a další asijské země, kde jsou obrovské příležitosti. Čína nám nemůže diktovat. Může to dopadnout tak, že nám Čína bude zakazovat jezdit třeba i do Spojených států, protože se zrovna hádá s Donaldem Trumpem o cla. To je nepřijatelné. Jsme menší stát, ale suverénní.

Lidovky.cz: Proč vaše plánované cesta na Tchaj-wan prezidenta Zemana natolik rozhořčila?

Asi proto, že se pan prezident po letech vydal na fotbal na Slavii a oni prohráli. No a víte komu patří Slavie.

Lidovky.cz: Většinovým vlastníkem fotbalové Slávie je čínská firma Sinobo Group. Takže narážíte na Zemanovy pozitivní vztahy s Čínou?

Přesně tak. Ale jak říkám, nechci komentovat jeho výroky. Nechci škodit čínským velvyslancům. Čínská ambasáda má dost svých starostí a na úředníky je toho moc. Čínský velvyslanec se bojí, že mu z domova přijde dopis, že ho odvolávají, protože tady nehájí dostatečně zájmy Číny. Já nechci takovým lidem škodit, to není můj styl.

Lidovky.cz: Řešil jste s prezidentem Zemanem jeho nejnovější výroky, které zazněly ve čtvrtek v televizi Barrandov?

Ne, budeme to řešit na dalším setkání ústavních činitelů. Jinak o plánované cestě na Tchai-wanjsem se s ním bavil samozřejmě několikrát.

Lidovky.cz: Prezident Zeman prohlásil, že pokud na Tchai-wan skutečně pojedete, tak definitivně skončí vaše relativně přátelské vztahy. Nebojíte se důsledků?

To jsou přesně ty výroky, které dnes platí a po Novém roce platit nebudou. Já se snažím udržovat korektní vztahy. Každý kritizuje rozdělenou společnost, ale většina dělá všechno proto, aby se ještě víc rozdělovala. Někdy se i protistrana chová podobně jako Zeman a já takový být nechci.

Lidovky.cz: Podle prezidenta Zemana jste dal plánovanou cestou přednost své politické straně ODS před národními zájmy. Má ODS nějaké vztahy k Tchai-wanu?

To absolutně nechápu, co tím myslel. Cesta nemá s ODS nic společného. Žádné vztahy naše strana k Tchai-wanu nemá.

Lidovky.cz: Neplánujete cestu za účelem toho, abyste si na svou stranu získal převahu senátoru a obhájil svůj post předsedy v příštích volbách?

Ježiš, to jsou spekulace! Určitě ne.

Lidovky.cz: Máte představu kolik podnikatelů se delegace na Tchai-wan zúčastní?

Cesta se teprve připravuje. My důkladně sestavujeme delegace tak, aby v zemi měly úspěch. Třeba minule při delegaci v Ománu si podnikatelé s velkými ambicemi odvezli obchodní smlouvu.