Teplice jako Kuberaland, primátor velel městu 24 let. Co nechtěl, to neprošlo, vzpomíná kolega

TEPLICE/PRAHA Když se postavil do čela radnice, Václav Havel nebyl ani v půli svého prvního období coby prezident České republiky, anketa Český slavík neexistovala a Jaromír Jágr jako mladíček válel za Pittsburgh. Nikdo v Česku nařídil tak velké město tak dlouho, jako se to podařilo Jaroslavu Kuberovi v případě Teplic. Město podléhalo jeho správě od roku 1994. Teď odchází oddat se naplno do senátorské práci, debaty o jeho odkazu v Teplicích tak mohou začít.

Široká veřejnost ho zná coby nenapravitelného kuřáka, svérázného glosátora politického života a nesmiřitelného kritika čehokoliv zeleného. Jak se však za jeho éry proměnily Teplice, o tom se příliš nemluví. Na jedno z nejvýznamnějších měst Ústeckého kraje měl přitom vliv jako nikdy jiný. Teplice díky němu za sebou nechaly socialistickou minulost, aby se ponořily do víru totální privatizace, maximální spořivosti a volného podnikání.

„Byl stoprocentní zárukou, že se Teplice nespojí s korupcí. To je pro mě největší pozitivum,“ hodnotí Kuberovu éru teplický aktivista, podnikatel a někdejší místopředseda Věcí Veřejných Tomáš Jarolím. Zatímco nedaleké Ústí nad Labem, Most či Chomutov trpěly vlivem zákulisních politických hráčů, Kubera si takové typy držel od těla. Nikdo nikdy nedoložil, že by byl zavázaný šíbrům typu Alexandra Nováka.

Příslušnost k občanské demokratické straně vtělil do způsobu řízení města. Ze všeho nejvíce dbal Kubera na to, aby městská pokladna byla plná. Teplice měly vždy volných stovky milionů korun. „Teplice jsou finančně zdravé a nezadlužené město, což je v této době unikátní. Stavím to zdaleka na první místo,“ hodnotí kantor zdejšího gymnázia Jiří Řehák, jenž působí i jako zastupitel a s Kuberou se v komunální politice roky potkává.

‚Město má poskytovat základní servis‘

Pověstná šetřivost starosty a později primátora na druhou stranu Teplice brzdila v jejich rozvoji, radnice minimálně investovala. Zatímco okolní města čerpaly stovky milionů z evropských fondů na stavební projekty, pro Kuberu byla dotace sprosté slovo. „Ušetřené peníze nebyly investovány, Teplice z mého pohledu ve srovnání s Kadaní či Litoměřicemi investičně stagnují,“ podotýká pedagog a zastupitel Řehák.

Věčný Jaroslav Kubera S Teplicemi svázal rodák z Loun Jaroslav Kubera (* 1947) celý svůj život po roce 1989. Roku 1990 začal působit jako tajemník zdejšího městského úřadu, o čtyři roky později se stal starostou. Když Teplice získaly v roce 2001 pozici statutárního města, funkce starosty se proměnila v primátora.

Obrovskou popularitu mezi místními Kubera využil ve zdejším obvodu i v senátorských volbách, v roce 2000 tu vyhrál první hlasování do horní komory parlamentu. Roku 2006, 2012 a 2018 triumf obhájil. Po posledním senátorském vítězství složil funkci primátora, aby se naplno věnoval úkolům v Senátu. Rád by se stal jeho předsedou.

Řada místních tak léta naříkala, že nemohou s rodinou do pořádného bazénu nebo se věnovat zimním sportům. Radnice tyto nedostatky začala odbourávat až v posledním volebním období. „Věci, které Tepličanům chyběly, jsme v rámci minulé koalice začali řešit. Zimní stadion se dostavuje, akvacentrum se také staví,“ podotýká teplický rodák Dominik Feri, jenž část uplynulého volebního období sloužil ve společné vládě ODS a TOP 09 jako radní.

Filozofie Kubery spočívala v tom, že město by obyvatelům do života nemělo mluvit. Nikdy nevěřil, že by vyhlášky, regulace či omezení cokoliv spravily. „Město je tu od toho, aby poskytovalo základní servis, aby uklízelo, vyváželo popelnice, svítilo, opravovalo komunikace a investovalo do infrastruktury, to je jeho povinnost,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Teplice tak byly třeba jedním z prvních a hrstky měst, které svoz odpadu hradilo ze svého.

V tomto duchu se za jeho epochy zacházelo i s městským majetkem, jenž se v průběhu 90. let téměř veškerý zprivatizoval. Tepličané své město měli v rukou prakticky sami. „Privatizace se podařila, Teplice jsou krásné. Nejsou tu otlučené baráky jako jinde. Privátní sektor s domy dokáže daleko víc než veřejný,“ upozorňuje nejvýznamnější teplický developer Jaroslav Třešňák, který ve městě realizoval několik projektů.

Zelená pro developery

Jenže se zmiňuje i stinná stránka toho, když developeři dostanou příliš volný prostor. Kubera se nestaral o to, jak se různé stavební záměry podepíšou na tváři Teplic. „Město na můj vkus příliš vsadilo na styl, ať si o všem rozhodují soukromí investoři sami a nikdo jim do toho nebude kecat. Je to škoda, protože město by mělo regulovat to, co ovlivňuje veřejný prostor,“ tvrdí místní architekt Jan Hanzlík.

A tak se stalo, že doslova pár metrů od sebe vyrostly dvě obří obchodní centra – Fontána a Galerie. Ačkoliv si od nich Kubera sliboval oživení centra, vývoj se stočil opačným směrem. Obchoďáky zabily tradiční prodejce, okolní ulice se vylidnily. Anebo když za Kuberovy vlády přišly Teplice o několik budov, jež v minulosti utvářely jejich podobu. Developer Třešňák třeba koupil a nechal strhnout objekt stoletých Městských lázní.

Vztah Třešňáka, jenž nechal vybudovat zmíněný obchodní dům Fontána, a primátora Kubery byl vůbec téma pro spoustu místních. Oba si až moc rozuměli, což ostatně potvrzuje pro Lidovky.cz i samotný developer. „Já to řeknu blbě, ale když jsem se objednal, tak mě přijal,“ glosuje Třešňák. Za Kuberova mandátu měl jistotu, že stavební úřad se proti jeho záměrům opravdu nepostaví.

‚Nestíháme trendy moderního města‘

Z Kuberova libertariánského přístupu tyli i provozovatelé hazardu, z Teplic stvořili severočeské Las Vegas. V počtu heren na obyvatele Teplice vedly, což ne všichni kvitovali. Teprve v koalici s TOP 09 Kubera ze své politiky trochu slevil. „Jakkoliv se ještě před minulým volebním obdobím považoval hazard za významný zdroj městského rozpočtu, tak se jeho společenské dopady povedlo omezit snížením počtu provozoven,“ upozorňuje Dominik Feri.

Omezení vlády na pouhý servis občanům mělo také za následek, že městu chyběla vize. Kubera nikdy moc nepřemýšlel o tom, kam, jak a proč by Teplice mohly směřovat. Byl ztělesněním statu quo. „Nestíháme trendy moderního města. Měli bychom se bavit o dlouhodobé koncepci spojené s technologiemi, novými trendy a mladými lidmi,“ míní Tomáš Jarolím. Podle něj by rozvoji města pomohlo, kdyby radnice navázala spolupráci s univerzitami, ideálně by přitáhla do Teplic alespoň jednu detašovanou fakultu.

Teplický developer Jaroslav Třešňák.

Během posledních 24 let nikdo v Teplicích nepochyboval o tom, že Kubera povede ODS do voleb. Síla jeho osobnosti jiný scénář nepřipouštěla, což podle pamětníků bylo někdy i na škodu. „Jeho autokratický způsob ovládání města a ODS způsobil, že bez něj tu ODS nic neznamená. Platilo to i v radě města. Co nechtěl Kubera, tak to neprošlo,“ vzpomíná Jiří Řehák, který zažil primátora i jako koaliční partner ve spojení ODS a TOP 09.

Zmíněné výtky nikdy nezabránily tomu, aby Kuberovo charisma na místní fungovalo. I když voličů během let ubývalo, pokaždé to stačilo ODS k vítězství. „Vyhrál jsem sedmkrát komunální volby, čtyřikrát senátní, tak se asi vyplatí být bavičem,“ reagoval Kubera pro Lidovky.cz na kritiku senátního soupeře, že se za roky veřejného působení stal především vypravěčem vtipů. Pokud to tak bylo, nikomu v české politice nefungovaly vtipy lépe.