Senát má nového předsedu. Kubera ve finále tajné volby porazil Hampla

Praha Novým předsedou Senátu se stal Jaroslav Kubera z ODS. Ve finále tajné volby porazil Václava Hampla (za KDU-ČSL). Bývalý teplický primátor získal 46 hlasů, Hampl 24. O předsedovi horní komory rozhodovalo v tajné volbě všech 81 senátorů, ke zvolení tak bylo třeba 41 hlasů.

Kubera po oznámení výsledků uvedl, že si váží podpory, které se mu od ostatních senátorů dostalo. Zároveň ocenil práci svých předchůdců s tím, že nebude snadné na ni navázat.

„Vzdal jsem se ale všech ostatních aktivit, abych mohl pracovat pouze pro Senát. Přerod politika ve státníka není jednoduchý, ale jsem přesvědčen, že díky svým zkušenostem jsem takového přerodu schopen,“ řekl nově zvolený předseda.



Senát podle jeho slov bude za dva roky jinde než v současnosti. Hlavní poslání horní komory v tomto volebním období vidí v ochraně Ústavy, demokracie a svobody. Usilovat chce mimo jiné i o to, aby sněmovna Senátu nezkrátila finance.



Zároveň se netajil tím, že by v čele instituce zůstal rád šest let, tedy po celou dobu svého funkčního období.

Bývalý dlouholetý primátor Teplic, který je v Senátu 18 let, vyhrál už první kolo. Získal v něm 35 hlasů. Hampl dostal 22 hlasů a Jan Horník (STAN) 18 hlasů. Dva hlasy byly podle předsedy senátní volební komise Jaroslava Větrovského (za ANO) neplatné. Čtyři senátoři tak nehlasovali pro žádného z kandidátů.

Kubera byl s ohledem na podporu z dalších frakcí považován za favorita. Kromě 18 členů klubu ODS se pro jeho zvolení vyslovili zástupci sedmičlenného klubu ANO nebo část sociálních demokratů.

Šestapadesátiletý Hampl, který skončil ve volbě na druhém místě, byl do Senátu zvolen před čtyřmi lety jako nestraník za KDU-ČSL a Zelené, nadále zřejmě povede senátní výbor pro záležitosti Evropské unie. Před nástupem do horní komory byl osm let rektorem Univerzity Karlovy. Pražský rodák Hampl vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK, je profesorem lékařské fyziologie. Ve svém výzkumu se zaměřil na plicní cirkulaci a plicní hypertenzi.