Poslední triumf Jaroslava Kubery, počtvrté vyhrál senátní volby. Pomýšlí i na funkci předsedy Senátu

TEPLICE/PRAHA Bylo to poslední politické vítězství senátora Jaroslava Kubery (ODS). Na Teplicku počtvrté triumfoval ve volbách do horní komory parlamentu, tuto sobotu zde přemohl ředitele zdejšího gymnázia Zdeňka Bergmanna (za SEN 21). Do dalšího zápasu o politickou funkci nenastoupí, kandidovat už nikdy nebude. Současně pro Lidovky.cz potvrdil, že by své poslední funkční období Senátu rád předsedal.

„Mám radost. Byla to moje poslední kampaň v životě, už nebudu kandidovat nikam. A kdo by chtěl poslední kampaň v životě prohrát,“ sdělil Kubera serveru Lidovky.cz. Bergmanna zdolal výsledkem 55 ku 45 procentům, s žádným jiným sokem o senátorskou sesli se tolik nenadřel. Sobotní vítězství bylo jeho nejtěsnější v historii. Sám uznal, že Bergmann byl jeho nejtěžším soupeřem.

„Byl to soupeř, který nepoužíval vždy to, co měl napsáno na billboardech, že je čestný muž a dobrý manažer,“ glosoval Kubera. Stěžoval si především na facebookový profil, jenž mu měl křivdit. „Byly tam lži a dehonestující tvrzení, že jsem bavič. Vypadá to nevinně, ale samozřejmě je to dehonestující. Vyhrál jsem sedmkrát komunální volby, dnes počtvrté senátky, tak se asi vyplatí být bavičem,“ podotkl.

Kubera připomněl svou mimořádně úspěšnou kariéru v komunální politice, od roku 1994 slouží jako první muž Teplic. Nejdříve byl starostou, od zisku statusu statutárního města řídí Teplice coby primátor. Jeho letošní senátní triumf mu může chutnat o to víc, že v nich bodovala celá ODS. Díky devíti vítězům v druhém kole sestaví ODS druhý nejsilnější klub v horní komoře parlamentu, Kubera dokonce nahlas přemýšlel o postu předsedy Senátu.

‚Ochrana svobody proti dobrotrusům‘

„Pokud taková příležitost nastane, tak ji přijmu,“ potvrdil Kubera, který v horní komoře parlamentu dlí už od roku 2000. „Bylo by to vyvrcholení mé politické kariéry. Je to druhý ústavní činitel. Kvalifikaci po 28 letech v komunálu, 18 letech v Senátu a jako dlouholetý předseda ústavně-právního výboru na to mám, předpoklady splňuji,“ poznamenal svérázný politik.

V posledním funkčním období v životě by Kubera rád kráčel po linii, kterou si drží celou dobu politické kariéry. Hodlá si uchovat kritický tón vůči Evropské unii. Odmítá však nálepku protievropského politika. Jinou variantu geopolitického souručenství podle něj Česká republika nemá, referendum za vystoupení z EU podporovat nebude. Ale řadu bruselských regulí považuje za zbytnou.

„Na první místě je ochrana Ústavy. A jak vidím celkové výsledky voleb, zatím nasvědčují, že bude možné Ústavu chránit. A druhém místě je ochrana svobody proti všem dobrotrusům, kteří to s námi myslí nejlépe,“ přidal další své priority jeden z nejznámějších členů horní komory parlamentu v zemi, jenž aktuálně zastává pozici místopředsedy Senátu.