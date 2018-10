ŽIVĚ: Bělobrádek na Červíčka nestačil. Do Senátu se nedostane a nebude ani obhajovat post šéfa KDU-ČSL

NÁCHOD/PRAHA Lidovecký předseda Pavel Bělobrádek nevymění poslanecké křeslo za senátorské. Zároveň na jaře nebude usilovat o obhajobu postu lídra strany. Ve 2. kole voleb do horní komory Parlamentu na Náchodsku jej totiž předčil jeho soupeř, Martin Červíček (ODS). Někdejšího policejního prezidenta podpořilo 56 procent voličů. Bělobrádka porazil o necelé tři tisíce hlasů.

Výsledky senátních voleb České Budějovice: Ladislav Faktor - Jiří Šesták (STAN) Svitavy: Michal Kortyš (ODS) - Pavel Havíř (ČSSD) Litoměřice: Ladislav Chlupáč (ODS) - Ondřej Štěrba (ANO) Ostrava: Leopolod Sulovský - Ivo Gondek (ANO) Praha 2: Marek Hilšer - Libor Michálek Jablonec: Jaroslav Zeman (ODS) - Michaela Tejmlová (Senátor 21) Rokycany: Pavel Karpíšek (ODS) - Milada Emmerová (ČSSD) Prostějov: Jitka Chalánková - Božena Sekaninová (ČSSD) Třebíč: Hana Žáková (STAN) - Miroslav Michálek (ANO) Domažlice: Vladislav Vilímec (ODS) - Jan Látka (ČSSD) Sokolov: Miroslav Balatka (STAN) - Oulehlová (ANO) Chomutov: Přemysl Rabas - Martina Chodacká Břeclav: Rostislav Koštial (ODS) – Libor Nazarčuk (ANO) Benešov: Zdeněk Hraba (STAN) – Jiří Kozák (ODS)

„Už dříve, než bylo zahájeno sčítáno hlasů, jsem oznámil, že už se v březnu nebudu ucházat o obnovení svého mandátu předsedu, bez ohledu na to, jak dopadnou senátní volby,“ řekl Bělobrádek novinářům ve volebním štábu KDU-ČSL.



„Vím, že po osmi letech člověk nepřináší tolik energie a nových přístupů, jak by měl. Jsem přesvědčen, že straně prospěje, když bude nový předseda,“ pokračoval. Podle svých slov je v KDU-ČSL mnoho zajímavých lidí, kteří stranu povedou lépe než on sám. Nikoho konkrétně však nejmenoval.



Kandidaturu již potvrdil serveru Aktuálně.cz senátor Jiří Čunek. Místopředseda strany a neúspěšný kandidát na senátora Daniel Herman serveru Lidovky.cz řekl, že se o post šéfa KDU-ČSL nebude.

Bělobrádek zároveň upozornil, že z politiky neodchází. Jako poslanec prý bude nadále bojovat za lidovecké hodnoty a program. Pogratuloval také svému soupeři, Martinu Červíčkovi, a občanské demokracii, která v letošních senátních volbách získala devět křesel. „Škoda, že nepřišlo více voličů, ale to tak ve druhém kole senátních voleb bývá,“ dodal lidovec.

Bývalý vicepremiér pro vědu a výzkum přitom v prvním kole voleb dopadl lépe, získal 26,62 procenta. Červíčka (26,49) ovšem porazil o pouhých 58 hlasů. Náměstku hejtmana královéhradeckého kraje v barvách občanské demokracie však patrně pomohl, že mu vyjádřil podporu v pořadí třetí kandidát Petr Koleta (ANO), jenž obdržel 22,47 procenta hlasů.