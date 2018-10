První vítězství ODS po 9 letech. Podle Fialy jde o alternativu ANO a extremistů

Novým senátorem za Prahu 2 se stal bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer za vlastní hnutí nazvané Marek Hilšer do Senátu (MHS). Ve druhém kole senátních voleb získal 79,75 procenta hlasů. Porazil dosavadního senátora Libora Michálka (za Piráty), který se ziskem 20,25 procenta v horní parlamentní komoře končí. Volební účast na Praze 2 činila 18,70 procenta.

16:43