Senát by měl otevírat velká témata, kterých se ostatní bojí, říká čerstvý senátor Fischer

PRAHA „Vítězství zažívám až teď, ale pořád je to přímý mandát od voličů a to je k nezaplacení,“ říká ke svému boji o Hrad a následném vítězství v senátorském souboji na Praze 12 bývalý diplomat a poradce Václava Havla Pavel Fischer. Svou sokyni z druhého kola Evu Tylovou porazil „o parník“, když získal 78 procent hlasů.

Lidovky.cz: Co říkáte na drtivé vítězství?

Mám z toho obrovskou radost, protože jsme si to odpracovali. Člověku to dává zpětnou vazbu od těch, kteří skutečně rozhodují. A to nejsou nějací poradci či funkcionáři, ale běžní voliči z toho obvodu. To vás nesmírně potěší.

Lidovky.cz: Do jaké míry vám pomohla účast v prezidentských volbách?

Zásadním způsobem. Když člověk kandiduje na prezidenta, tak do toho musí jít naplno. A to moje třetí místo nebyl špatný výsledek. Když se bavím s mými přáteli v zahraničí, tak říkají, že smekají. Na začátečníka to byl slušný výkon. Nicméně vítězství vypadá jinak. To vítězství zažívám až teď, ale pořád je to přímý mandát od voličů a to je k nezaplacení.

Lidovky.cz: Kandidoval jste s podporou TOP 09, ODS, Starostů a nezávislých a KDU-ČSL. Budou tyto strany vaši přirození spojenci?

V Senátu jsem měl vždy ve zvyku mluvit se všemi. Zásadní problémy dneška jsou často průřezové, řešit je nelze stranicky, ale politicky a na velkém hřišti. Proto jsem připraven nehledět na stranické legitimace, v Senátu je ostatně celá řada osobností, které k žádné straně nepřísluší. Na druhou stranu ta možnost spolupracovat hned s těmito čtyřmi stranami je velice důležité, protože tyto čtyři strany spolu musí zkoušet spolupracovat, v mém případě se nám to povedlo.

Lidovky.cz: Vaše kroky tedy povedou do senátorského klubu jedné z nich?

Budu určitě vybírat mezi těmito čtyřmi. Teď s nimi budu teprve jednat a uvidíme do kterého klubu vstoupím. Třeba TOP 09 ale pravděpodobně svůj klub mít nebude, takže asi zůstanou ve spojení se Starosty. Ještě jsem se ale nestihl ani podívat na výsledky jinde, takže vážně nevím.

Lidovky.cz: Láká vás pozice ve vedení Senátu?

Já bych počkal, na výsledcích voleb ještě ani neoschl inkoust. Jsem připraven na velké výzvy, ale také vím, že o vedení Senátu se nerozhoduje během rozhovoru pro média. Jedná se o citlivé věci, protože předseda Senátu si musí umět získat autoritu. Musí také čelit nepřízni nejen médií, ale také možná některých velkých finančních skupin, nepřízni prezidenta republiky a také musí předseda Senátu umět jít jinou cestou než vládní většina. Na to je ale potřeba velkou zkušenost a znalost toho prostředí. Nechme se překvapit, Senát by měl nicméně mít ve svém čele silnou osobnost.

Lidovky.cz: Takže Senát vnímáte v současnosti jako protiváhu vládě?

Senát byl vždy zamýšlen jako místo, kde se uvažuje jinak, než ve sněmovně, panují tak jiné zvyklosti.

(Rozhovor přerušuje telefonát od senátora Tomáše Grulicha, dosluhujícího senátora za Prahu 12. Fischer přijímá gratulaci a slibuje, že si přijde pro radu - pozn. red.)

Lidovky.cz: S kým vším se tedy půjdete poradit ohledně fungování Senátu?

Se Senátem jsem pracoval už v minulém století, pro mě to tedy bude spíše výměna rolí. Nebudu už na vrátnici prohlížen ze všech stran a procházet bezpečnostním rámem. Jinak tam ale chodím od založení Senátu, jelikož jsem měl jako poradce Václava Havla za úkol některé věci v horní komoře vyjednávat, čili vím, do čeho jdu. Je ale velký rozdíl vstupovat tam jako člověk s mandátem od voličů a jako úředník.

Lidovky.cz: S čím byste rád Senát případně za šest let opouštěl?

Rád bych, aby to byl užitečný čas pro mě i pro naši zemi. Ta velká témata, která dnes visí ve vzduchu, se leckdo bojí otevírat, nebo není čas je otevírat. A já myslím, že právě Senát je místo, kde se tato velká témata dají otevírat a chci se o to snažit.