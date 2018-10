Praha poslala Zemanovy soky do Senátu. Drahoš by rád funkci předsedy, Fischer znovu zkusí Hrad

PRAHA Jako by se chtěli pražští voliči alespoň částečně pomstít hradnímu pánu Miloši Zemanovi za to, že v prezidentských volbách pobil jejich favority. V klání o Pražský hrad sice Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer padli, ale do politického života nyní vstoupili jako senátoři. Všichni uspěli v obvodech hlavního města. Zabodovat se snažili i další neúspěšní uchazeči o Pražský hrad Jiří Hynek a Petr Hannig, ale voliči je do Senátu nepustili.

„Ukázalo se, že Praha skutečně nefandí Miloši Zemanovi. Svým způsobem to byla, odplata je možná moc silné slovo, ale byl to vzkaz Miloši Zemanovi, že v Praze ho zvlášť nemilují,“ glosuje čerstvý úspěch trojice nejvýraznějších poražených z prezidentských voleb sociolog Jan Herzmann. V Praze 4 bral Drahoš vítězství v prvním kole, po druhém kole ho za Prahu 12 doplnil Fischer a Hilšer za Prahu 2.

Jiří Drahoš cestu svých dvou soků do Senátu ve druhém kole sledoval. Podle svých slov nepochyboval, že svou snahu dotáhnou do úspěšného konce. „Přál bych jim úspěch, rád bych se s nimi sešel v Senátu,“ uvedl pro Lidovky.cz Drahoš, jenž získal ve volbách v 1. kole v poměru nejvíce hlasů. Hlas mu hodilo téměř 53 procent voličů.

Že by s Fischerem a Hilšerem navázal užší spolupráci, nechává otevřené. „V zásadě jsme se o ničem zatím nebavili, prostě známe se z prezidentské volby a já jsem jim fandil. Jsem připravený ke spolupráci s každým senátorem, který v této instituci bude hájit demokracii, tedy to, co by měl senátor dělat,“ poznamenal bývalý první muž Akademii věd.

Ke komu se přidá Drahoš?

Ze zmíněné trojice se právě v souvislosti s Drahošem nejvíce hovoří o tom, že by v honí komoře parlamentu sáhl po funkci nejvyšší. Nicméně v první řadě si musí ujasnit, ke kterému senátorskému klubu se přidá. Drahoš kandidoval jako nezávislý s podporou TOP 09, STAN, Zelení a KDU-ČSL. Už dříve vyjádřil vůli připojit se k nejsilnější senátorské sestavě. Tou je aktuálně lidovecká formace.

„Říkám jasně, že se svými zkušenostmi, se svou kariérou a s tím, že jsem řídil instituci, která má 8,5 tisíce lidí, bych neměl problém s jakoukoliv funkcí v Senátu. Jak by měla vypadat, bude otázkou dohody mezi senátorskými kluby,“ podotkl Drahoš. „Pokud některá ze stran, která mě podpořila, bude mít dominantní klub, tak bude záležet i na jejich zájmu, abych k nim vstoupil,“ dodal.

I Pavlu Fischerovi jako nezávislému adeptovi pomohla podpora čtyř stran, postavily se za něj ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Také on si vybere, k jakému klubu se přidá. „Prezidentské volby mi pomohly zásadním způsobem. Moje třetí místo nebyl špatný výsledek. Nicméně vítězství vypadá jinak. To vítězství zažívám až teď, ale pořád je to přímý mandát od voličů a to je k nezaplacení,“ uvedl pro Lidovky.cz Fischer.

V České televizi prohlásil, že by aktuální úspěch v senátních volbách rád přetavil v opakovanou kandidaturu v prezidentských volbách. Hilšer se na rozdíl od svých dvou souputníků ucházel o Senát sám za sebe, nestál o spojenectví s žádnou stranou. „Jsem rád, že se ukázalo, že běžný občan v této zemi se může ještě prosadit bez toho, aby za ním stály nějaké finanční nebo lobbistické skupiny,“ reagoval pro ČTK na svůj úspěch.

‚Jasný politický profil má jen Fischer‘

„Z těchto tří pánů je jasný politický profil zřejmý jen u Pavla Fischera. U pánů Drahoše a Hilšera to tak jasné není. Spíš bych počkal, co budou v Senátu prosazovat. Koneckonců alespoň já v tuto chvíli nevím, pro které senátorské kluby se rozhodnou,“ odpověděl sociolog Herzmann na otázku, jak výraznou úlohu tato trojice v horní komoře parlamentu zastane.

Drahoš pro Lidovky.cz řekl, že zamýšlí těžit ze svého oboru. „Jako vysokoškolský pedagog a vědec bych se chtěl věnovat oblasti vzdělávání včetně celoživotního. Nejde jen o žáky a studenty na základních, středních a vysokých školách, ale jde i o vzdělávání seniorů,“ uvedl Drahoš. Fischer by zase s chutí přispěl k tomu, aby Senát byl orgánem s vlastní agendou, jenž se nebude muset ohlížet na kroky a výroky prezidenta Zemana.

Prosadit se do horní komory parlamentu snažili ještě další dva bojovníci z prezidentského klání. Jiří Hynek to zkoušel na Chrudimsku, ale mezi čtrnácti kandidáty propadl a skončil předposlední. Petr Hannig si řekl o křeslo senátora v Praze 8, ale dopadl podobně. Ze šestnácti uchazečů za sebou nechal pouze pět soupeřů. Byl to už jeho devátý pokus v senátorských volbách. Zajímavostí je, že pokaždé kandidoval jinde.