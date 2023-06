Ztratíme mozky i prosperitu, bojí se vědci návrhu miliardových škrtů

Rozpočet by se měl snížit o více než 12 miliard korun ročně, AV ČR by přišla o zhruba 600 milionů korun. „Pokud by došlo k redukci rozpočtu na vědu, výzkum a inovace, hrozí odliv špičkových vědců do zahraničí a v horizontu několika let další propad české ekonomiky, protože prostředky vložené do vědy jsou také zásadní investicí do budoucí prosperity naší země,“ uvedlo předsednictvo AV ČR v tiskové zprávě.

Akademie věd s návrhem ministerstva financí na roky 2024 až 2026 zásadně nesouhlasí a žádá vládu, aby schválila stabilizační rozpočet podle aktuálního návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Na vědu a výzkum počítá s částkou 47,8 miliardy korun na rok 2024, 50,7 miliardy korun na rok 2025 a 50,1 miliardy korun na rok následující. Pro rok 2024 navrhla rada navýšení financí o 7,6 miliardy korun proti výdajům letošního roku.

Podíl výdajů státního rozpočtu na vědu vůči HDP klesá od roku 2020, kdy dosahoval nejvyšší hodnoty 0,67 procenta. V roce 2023 dosáhl hodnoty 0,54 procenta, což je podle AV ČR výrazně méně, než kolik na vědu dávají vědecky vyspělé země. Například v Německu je podíl financování vědy ze státního rozpočtu 0,93 procenta HDP.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je předloha ministerstva financí zatím jen úřednickým návrhem, o kterém bude vláda teprve diskutovat. Řekl, že výzkum a vývoj je prioritou, na druhé straně dodal, že aktuální návrh rozpočtu ukazuje vážnost situace.

Souhlasíte se snížením rozpočtu na vědu, výzkum a inovace o 10 %? Ano 42 Ne 130

Podpora kvalitní vědy a výzkumu v AV ČR a na vysokých školách je podle jejího předsednictva základem zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v dlouhodobém horizontu a rozvoje Česka. „AV ČR současně zdůrazňuje, že je připravena podílet se na realizaci Programového prohlášení vlády v oblasti zvyšování kvality vědy a podpory excelence,“ uvedlo předsednictvo.

AV ČR už dříve varovala, že snížení jejího rozpočtu ohrozí fungování jednotlivých ústavů a mohlo by znamenat i propouštění. S redukcí rozpočtu nesouhlasí ani předseda Grantové agentury (GA ČR) Petr Baldrian. Ten v minulosti ČTK řekl, že zkrácení rozpočtu agentury by ohrozilo nové vědecké projekty, na které by nezbyly finance. Ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09) se dříve vyjádřila, že návrh rozpočtu je pouze pracovní verzí. Navrhovanou výši peněz pro vědu nicméně označila za nepřijatelnou.