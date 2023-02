Svoboda a demokracie nejsou zadarmo, řekl Vystrčil a vyzval k podpoře Ukrajiny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Předseda Senátu Miloš Vystrčil u příležitosti 75. výročí pochodu studentů na Hrad připomněl, že svoboda a demokracie nejsou zadarmo a je třeba být ostražití před projevy autoritářství. Za lidi, kteří bojují za svobodu a dodržování základních lidských práv, je potřeba se postavit, řekl. Podobně jako v roce 1948 Československo podle něj nyní zažívá útlak svobody Ukrajina, kterou napadlo Rusko.

Vystrčil to řekl novinářům na pietní akci připomínající studentský pochod v únoru 1948, který byl největším veřejným protestem proti komunistickému uchopení moci v tehdejším Československu. U pamětní desky v Nerudově ulici se sešlo asi 200 lidí, hlavně studentů, akademiků a politiků, aby si čin studentů před lety připomněli.

„Rusko krade Ukrajině demokracii“

Odpor studentů vůči nástupu komunistů je podle Vystrčila i pro dnešní společnost živým tématem. Lidé by si měli činy studentů a jejich odvahu dále připomínat a inspirovat se jimi.

„Dnes je to zvláště aktuální i proto, že je to 366 dní od začátku ruské agrese na Ukrajině. Tam je to také o útlaku svobody, o tom, že Rusko krade Ukrajině demokracii, suverenitu, schopnost se samostatně rozhodovat. V tomto musí být postavení České republiky jasné. Musíme podporovat Ukrajinu, protože je to něco obdobného, jako se mělo stát (v ČSR) v roce 1948. Měli jsme se postavit za studenty a za to, aby bylo přijato ústavní řešení,“ řekl.

K výročí války na Ukrajině vystoupil s projevem na sociálních sítích i nově zvolený prezident Petr Pavel. V úvodu například zmínil, že Ukrajina se na začátku války nemohla spoléhat na pomoc spojenců. „Přesto se pustila do mimořádně efektivní obrany s obrovským odhodláním,“ komentoval Pavel, který má ještě dnes večer dorazit na Letnou, kde je plánovaná další akce.

Pavel ve své řeči také podotkl, že válka se nyní dostala do fáze, kdy ani jedna ze stran není schopná dosáhnout většího úspěchu. „Vedou se úporné boje o městečka i vesnice. Kromě toho pokračuje velké množství úderů na kritickou infrastrukturu,“ doplnil nově zvolený prezident.

Podle jeho slov by mělo stát Česko na straně Ukrajiny, a to nejen technikou, ale i při mírových jednáních. Pavel odpovídal také na dotazy lidí. Otázka padla například na to, proč OSN není schopná situaci vyřešit. Na to Pavel reagoval slovy, že to není tak jednoduché.

Videomapping na budově ministerstva vnitra

Akce na Letné nese název Vidíme jasně a začne v 17:30. Na akci kromě Pavla, dorazí řada českých i zahraničních osobností, mezi nimi třeba německý velvyslanec v Praze Andreas Künne či jaderná fyzička Dana Drábová. Součástí události bude i videomapping na budově ministerstva vnitra pořádaný Člověkem v tísni.

Poté je plánovaný pochod kolem ruské ambasády s kladením ukrajinských vlajek před budovou a od 18:30 koncert na podporu Ukrajiny s hosty, který proběhne před ukrajinskou ambasádou.

Na akcích se podílí i iniciativa Dárek pro Putina, které se již dříve například povedlo vybrat na modernizovaný tank T-72 Avenger za zhruba třicet milionů korun. Tank s jménem Tomáš již svoji misi na válečné frontě plní několik měsíců. Na začátku týdne také spustila sbírku na mobilní raketomet RM-70, který ponese jméno Přemysl.

Sobotní vzpomínková akce, kterou uspořádali Pražský akademický klub 48, předseda Senátu a spolek Mene Tekel, začala ráno u budovy Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí kladením květin k pamětní desce upomínající studentský odpor v roce 1948. Účastníci piety se poté vydali po trase pochodu vysokoškoláků do horní části Nerudovy ulice. Tam památku a odkaz někdejších studentů připomnělo pietní shromáždění, kterého se účastnilo kolem 200 lidí.

Po položení květinových věnců u pamětní desky v blízkosti Hradu promluvil mimo jiné i bývalý předseda horní komory Parlamentu Petr Pithart, z jehož iniciativy pamětní deska v blízkosti Hradu vznikla. Podobně jako zástupci univerzit, jejichž studenti se v minulosti pochodu účastnili, a organizací, které pietu zorganizovaly, zdůraznil důležitost obrany demokracie a postojů studentů pro vývoj společnosti.

„Bojovali jsme proti stejnému nepříteli“

Dění na Ukrajině v souvislosti s historickou událostí v Československu připomněl rovněž kardinál Dominik Duka a jeden z posledních žijících účastníků pochodu studentů z roku 1948, pětadevadesátiletý Antonín Kyncl. Pamětník pochodu apeloval na lidi, aby si vážili demokraticky zvolené vlády a netolerovali snahu některých lidí o puč a o nasměrování české politiky k Ruské federaci.

Zmínil rovněž to, že na rozpínavost Ruska je třeba pamatovat a upozorňovat, že s tím souvisí nebezpečí. „My jsme tehdy bojovali proti stejnému nepříteli, který dneska masakruje, ničí a zabíjí nevinné lidi na Ukrajině. Je jedno, jestli tehdy stál v čele (Josef) Stalin, (Leonid Iljič) Brežněv nebo dneska (Vladimir) Putin,“ řekl Kyncl.

Vysokoškolští studenti se v únoru před 75 lety vypravili průvodem na Hrad dvakrát. Poprvé, 23. února, se jejich tříčlenná delegace dostala až k prezidentovi Edvardu Benešovi. O dva dny později se na Hrad vydalo zhruba 5000 lidí. V Nerudově ulici jim ale přehradili cestu policisté, při jejichž zásahu byl postřelen a zmrzačen student Josef Řehounek. Na univerzitách po únorovém uchopení moci komunisty následovaly prověrky studentů a akademiků a vylučování ze škol.