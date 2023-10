Volby do Sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, následuje ODS a SPD, ukázal průzkum

Hnutí ANO by podle průzkumu získalo 30,8 procent. Druhá ODS by pak získala 13,1 procent, třetí SPD by dostalo 10,9 procent. Piráti by získali 9,6 procent, TOP 09 pak 5,4 procent, STAN 5,3 procent a KDU-ČSL 5 procent. Naopak do Sněmovny by se nedostalo KSČM, SOCDEM či Přísaha.

„České politické scéně zcela dominuje hnutí ANO. Zůstává nadále neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů, a to se široce společensky rozkročenou voličskou základnou,“ uvedla agentura STEM pro CNN Prima News. Zároveň upozornila, že ANO od květnového modelu, kdy mu STEM přisoudil 33,5 procenta, mírně oslabilo.

SPD jako reprezentant protestních hlasů

Hnutí SPD pak STEM vnímá jako hlavního reprezentanta protestních hlasů, i když mu od minulého podzimu přibyla konkurence obdobného rázu, a to zejména ve straně PRO.

V neděli v pořadu debatovali ministr dopravy Martin Kupka z ODS a Karel Havlíček z hnutí ANO. „To, že posilujeme, je podle mě dáno několika faktory, za prvé tím, že lidé vidí, že tvrdě pracujeme, že dokážeme předkládat řešení. Na druhé straně vidí neschopnost této vlády, vidí, že ta koalice je nesourodá. To je vidět od Šumavy až k Tatrám,“ řekl Havlíček.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima Pokud by se v září konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO s téměř 31 procenty hlasů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury STEM. Článek ZDE: https://t.co/GBkSaCuSUO https://t.co/gsu2M1a1xp oblíbit odpovědět

Na výsledky volebního modelu reagoval i ministr Kupka. „My se musíme zaměřit na přesvědčivější vysvětlování těch kroků. Tím, že jsou negativní, tak to znamená ještě větší energii do toho. Představit je tak, aby jim lidé rozuměli, proč je potřeba konsolidační balíček, co ten balíček znamená dneska,“ uvedl Kupka.

Havlíček však poté poznamenal, že si pětikoalice dosadila na různé pozice ve státních orgánech nemalý počet „novodobých politických politruků“. „Skoro čtvrtina všech, kteří jsou Pirátské straně, jsou dnes na všech úřadech. Proč máme tři ministry navíc? To je věc, která lidi strašně štve a vadí. Je to o symbolech. Máme ministra pro Evropskou unii, i když jí už nepředsedáme,“ pronesl Havlíček.

Na jeho slova reagoval Kupka s tím, že kabinet musí činit nepopulární kroky, kterým sice veřejnost nemůže tleskat, ale budou mít pozitivní vývoj pro Českou republiku v dalších měsících i letech. „Každá vláda zažívá zhruba uprostřed svého volebního období největší propad preferencí,“ řekl ministr s tím, že časem očekává opětovné posílení.

Současně se také ohradil vůči vládním „politrukům“. Už teď se podle Kupky ruší zbytečná agenda, čímž ušetří peníze ve státní kase. „A úspory se dostavují. Tam, kde je potřeba šetřit, skutečně šetříme. Například od příštího roku nebude potřeba tisknout ani schraňovat velký technický průkaz,“ pokračoval Kupka.

Je to svébytné rozhodnutí Slováků, řekl Kupka

Řeč také přišla na slovenské volby, které vyhrála Strana Směr-SD expremiéra Roberta Fica. „Z mého pohledu zvítězil pragmatismus nad ideologií. Lidem začíná docházet trpělivost,“ komentoval Havlíček.

Kupka na výsledek voleb reagoval slovy, že je to svébytné rozhodnutí Slováků. „Je jasné, že ten výsledek dává Ficovi šanci poskládat tu vládu, a to poměrně vysokou šanci. Pro Českou republiku je důležité, aby to byla dobrá vláda, která přinese stabilitu dalšímu slovenskému vývoji,“ doplnil ministr dopravy Kupka.