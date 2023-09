Zkušenost s alkoholem má každý třináctiletý školák. Děti ho nepovažují za drogu, tvrdí uznávaná „děckařka“

Lidovky.cz: Jak se pozná závislé dítě?

Pokud dítě začne brát drogy, obvykle se to projeví nápadnou změnou chování. U někoho to může být zhoršení ve škole, další se začne toulat. Jsou děti, které se propadnou do smutku, nebo začnou být naopak agresivní a odmlouvají rodičům. Jsou taky nervózní a nesoustředěné. Často mění kamarády, v noci nespí a ve dne jsou pak unavené. Fyzickými známkami může být ztráta hmotnosti, případně vpichy či jizvy od nich. Návykovou látku můžeme nalézt i v moči.

Lidovky.cz: Odmlouvání rodičům a toulání po večerech jsou ale celkem běžné projevy adolescenta. Jak to od sebe odlišit?