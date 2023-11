Lídr se nemá utápět v kompromisech, říká Alexandr Vondra. Došlápnout si chce na migraci

Lidovky.cz: Spolu půjde do eurovoleb společně, byl jste proti. Co vás nakonec přesvědčilo?

Učinili jsme demokratické rozhodnutí, které jsem akceptoval, protože se mi nakonec podařilo prosadit programové desatero. To mi umožní v zásadě hájit evropskou politiku tak, jak ji hájím léta letoucí. Zároveň jsme uhájili takové pořadí na špičce společné kandidátky, které ukáže, že ODS je větší strana než naši dva menší partneři. Tedy respektuji to. A nakonec mě i přesvědčil argument, že můžeme v eurovolbách vyhrát. Takže ano, jdeme vyhrát.

Lidovky.cz: Na některé zásadní věci nicméně máte jiný názor než třeba lidovci či topka. Jak se chcete slaďovat?