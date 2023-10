Chtěli, abych zmizel z trhu se sexem. Zpověď stíhaného „krále“ erotické inzerce Anastasova

Lidovky.cz: Jak policie konstruuje vaše obvinění z kuplířství?

Měli jsme údajně z příjmů prostitutek přímým způsobem kořistit. To znamená, že jsme věděli, že jsou to prostitutky. A že jsme věděli, to je také důležité, že příjmy, ze kterých si platí inzerci, jsou příjmy z prostituce. Vychází to ze zákona z roku 1977, což je absolutní anachronismus.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) minulý týden v úterý zadržela a obvinila podnikatele Andreje Anastasova (50) a jeho sedm spolupracovníků. Policie je podle informací Lidovky.cz viní z toho, že se na serveru Sex.cz a dalších šesti desítkách webů, které zadržení provozovali, měli dopouštět kuplířství. Policisté je stíhají jako členy organizované skupiny.

Když se tento zákon psal, tak pasák nebo kuplíř chodil po Václaváku se zlatými hodinkami a vodil holky na hotel. Až na absolutní výjimky měl přímé napojení na holky. No a my jsme prý jedna z těch absolutních výjimek. Je to bezprecedentní. V České republice se to nikdy takhle neřešilo.

Lidovky.cz: Co to znamená?