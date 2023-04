Útočník na pražském Andělu pobodal muže, podezřelého policie zadržela

„Policie na místě zadržela podezřelého muže, právní kvalifikace skutku zatím nebyla stanovena,“ uvedl mluvčí policistů Jan Rybanský. Případ se podle něj nyní vyšetřuje.

„Záchranáři muže resuscitovali, ošetřili a odvezli do nemocnice,“ doplnil Rybanský. To potvrdila i mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová, podle níž se jednalo o muže ve věku 45 let, kterého bylo nutné resuscitovat.

„Po resuscitaci se nám podařilo obnovit funkci srdce. Muž měl vážné krvácivé poranění, museli jsme ho zaintubovat a připojit na umělou plicní ventilaci,“ uvedla Poštová.

Záchranná služba poté muže transportovala do Fakultní nemocnice v Motole.