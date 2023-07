ANO začne přesvědčovat voliče. Chceme ty pětikoalice, ne Okamury, říká Babiš

„Chceme se vymezit hlavně vůči komentátorům, kteří stále říkají, že nemáme žádný program a nemáme žádné hodnoty. My máme skvělé hodnoty, například rodina a děti. O Okamurovi to vůbec není,“ řekl Babiš redakci iDNES.cz. „V září budeme mít konferenci, kde veřejnosti znovu sdělíme, co jsou naše hodnoty,“ doplnil.

Hnutí ANO se podle Babiše na konferenci nechce vymezit vůči šéfu hnutí SPD Tomiu Okamurovi, kterého bývalý premiér v minulosti kritizoval za to, že nikdy nechce být ve vládě, ale jen v opozici. O záměru uspořádat ideovou konferenci informoval v pondělí server Echo24.

„Hlavně usilujeme o voliče pětikoalice. Ti byli podle mého názoru podvedeni, protože jim něco slibovali a nesplnili to. Můžeme si dlouho povídat o tom, jak dali do pořádku finance a daně,“ řekl Babiš. „My chceme, aby voliči pochopili, že tudy cesta nevede. Teď vidí, jak to všechno funguje. Zvýšilo se nám zadlužení. I v bezpečnosti jsme klesli ze sedmého na dvanácté místo. V zadlužení jsme klesli ze šestého na osmé. V prosperitě jsme klesli z devátého na dvanácté,“ doplnil.

Babiš se v květnu zúčastnil budapešťské konference pořádané americkým konzervativním spolkem CPAC. Za to ho zkritizovala Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), které je hnutí ANO součástí. ALDE po konferenci uvedla, že prověří věrnost hnutí ANO a jeho vedení liberálním hodnotám.

„Když jdu do Budapešti, kam mě pozvala Katalin Nováková, tak ano, jsem konzervativní. Ale mám jiný názor na homosexuální páry, mám jiný názor na potrat. Není to černobílé. Proto jsme catch-all party, protože máme naše hodnoty,“ řekl Babiš.

S nynějším směřováním hnutí ANO nesouhlasí ani někteří jeho členové. Europoslankyně za hnutí ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová v červnu oznámily, že příští rok nebudou znovu kandidovat do europarlamentu.

„V Evropském parlamentu jsem devět let prosazovala liberální politiku, donedávna jsem byla místopředsedkyně evropských liberálů. A vidím, že hnutí ANO se teď vydává konzervativním, národoveckým směrem. A tuto politiku já zastávat nebudu,“ zdůraznila Charanzová.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček už v minulosti uvedl, že se hnutí opírá o konzervativní základy založené na rodině, na tržním prostředí, na svobodě jedinců a svobodě institucí bez cenzury, a na zdravém selském rozumu.

„Politické kolbiště je dnes rozděleno tak, že na jedné straně – a já tam řadím současnou pětikoalici a vládu – jsou ti, kteří vyznávají základy založené na aktivismu, založené na kolektivismu, vzývání Evropské unie, která za nás vyřeší naše problémy, a velmi často na falešné zelené ideologie. S tím, že se to vláda nebo některé zájmové skupiny snaží nazývat jako progresivismus,“ uvedl Havlíček v únoru.