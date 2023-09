„Zabil lidi cez padáky“. Babiš se musí omluvit Kalouskovi, řekl Nejvyšší soud

„Již toto rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro mne dostatečným zadostiučiněním. Uvidím, zda Andrej Babiš své povinnosti splní, nebo zda se toho budu muset domáhat exekučně,“ sdělil iDNES.cz Miroslav Kalousek.

Babiš redakci napsal, že s rozhodnutí bude respektovat, i když s ním nesouhlasí. Podá proti němu ústavní stížnost.

„Já jsem ve Sněmovně za ty roky slyšel tolik urážek, obvinění, tolikrát mě dokonce odsoudili, že bych to ani nespočítal. Asi dělám chybu, že to nežaluju, když vidím, jak soudy rozhodují. Jen si nejsem jistý, že by to v mém případě bylo úspěšné,“ uvedl Babiš.

Babiš pronesl sporné výroky v roce 2018 na schůzi Sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD. O Kalouskovi řekl, že rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“.

Babiš svému politickému rivalovi navíc tykal a označil ho za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Kalousek předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize.

18. září 2020

Kalousek se bránil žalobou na ochranu osobnosti. U Okresního soudu pro Prahu-západ se původně domohl toho, že se mu má Babiš omluvit jak písemně, tak i na schůzi Sněmovny.

Bývalý premiér ale svým odvoláním dosáhl zrušení tohoto rozsudku a soudy nakonec žalobu zamítly s tím, že prostředí Parlamentu zaručuje maximální míru svobody projevu. Uvedly také, že Babišovy výroky vůbec nebyly způsobilé zasáhnout do Kalouskových osobnostních práv.

Žalovanými výroky Babiš narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda již poté toto vybavení nevyužívala.