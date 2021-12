Babiš na Hrad? Zeptejte se mě v září, rozhodne rodina, prohlásil předseda hnutí ANO

„To, že jsem vstoupil do politiky, nejvíc poškodilo moji rodinu. Ona mi to nikdy neodpustila, jsou na mě naštvaní, že jsem neskončil v říjnu. Musím to probrat s nimi, protože to je podle mě nejdůležitější. Jestli to bude rodina akceptovat, to se dozvíte. Názor rodiny pro mě bude nejdůležitější,“ řekl bývalý premiér Andrej Babiš v rozhovoru na Rádiu Impuls.

Vysvětlil také, za jaké situace svou kandidaturu připustil. „Ve slabé chvíli jsem řekl, že kdyby lidi začali sbírat podpisy, tak bych začal. Jsem poctěn, ale nebylo to moje přání. Mnoho lidí by si přálo, abych kandidoval, ale opakuji, že rozhodující názor pro mě bude názor rodiny,“ uvedl.

Na doplňující dotaz, kdy případně svůj záměr ohlásí předseda hnutí ANO pouze sdělil: „Ptejte se mě v září.“

Sběr podpisů za Babišův boj o Hrad začal 1. prosince na pražském Andělu. Iniciativa tak reagovala právě na fakt, že Babiš svou kandidaturu připustil, sdělil autor petice Miloslav Ondra. Zhruba padesát stánků s peticí za Babišovu kandidaturu se objeví po celé zemi. Nejčastěji listinu podepisovali důchodci, kteří také mohli dostat knihu bývalého premiéra.

Podmínkou kandidatury na post prezidenta je posbírání podpisů alespoň dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně nejméně padesáti tisíc občanů, kteří podepíší petici.

Babišovo hnutí ANO má 72 poslanců, potřebný počet by v případě vážného zájmu mohl získat u nich. Jak ale sám naznačil, rozhodovat se bude podle přání rodiny.

Podle srpnového odhadu sázkových kanceláří je Babiš favoritem v boji o prezidentské křeslo. Jako svého nástupce ho vidí také současná hlava státu Miloš Zeman, kterému mandát vyprší v březnu roku 2023. Největším soupeřem může Babišovi být podle bookmakerů armádní generál ve výslužbě a dříve předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel.

Kandidaturu už dříve oznámila například známá česká advokátka Klára Long Slámová, o svém záměru informoval také senátor Marek Hilšer či jeho kolega Pavel Fischer. Další kandidaturu zvažují.