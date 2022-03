Babiš podstoupil plánovanou operaci. Jsem v pořádku, pár dní si poležím, hlásí

O středeční operaci Babiš mluvil na Frekvenci 1 den předtím. „Podstoupím operační zákrok, který ale nemá nic společného s tím, co se mi přihodilo minule, že se mi zablokovalo tenké střevo a že jsem byl v bezvědomí. To, co podstoupím, nemá s IKEM nic společného, tam ale budu nadále chodit na vyšetření,” řekl v úterý v rádiu.

„Já se cítím dobře, ale lékaři by rádi zjistili, co bylo příčinou toho mého stavu, kdy jsem ztratil vědomí a zablokovalo se mi tenké střevo,“ uvedl expremiér pro rádio Impuls.

Ve svém pravidelném pořadu Čau lidi Babiš v pondělí uvedl, že ho v IKEM „ještě čekají některá vyšetření, takže asi chvilku nebude na příjmu“. Na kontrolách trvají lékaři, dodal. Podle Frekvence šéf hnutí ANO zrušil svůj program nejméně do poloviny příštího týdne.

Babiš byl nedávno několik dnů hospitalizován v IKEM poté, co krátce ztratil vědomí. Napsal pak, že to bylo kvůli částečně neprůchodným střevům.

„Po obědě, kdy jsem měl velký hlad a hltal rychle jídlo, se mi udělalo velice špatně. Měl jsem „synkopu“, což je slovo, které jsem slyšel v nemocnici poprvé, znamená ztrátu vědomí. Trvala necelou minutu,“ prozradil expremiér po několika dnech.

Kvůli své indispozici musel Babiš například odřeknout televizní debatu se současným předsedou vlády Petrem Fialou. Lékařům v instituci poděkoval z péči, kterou mu poskytli.