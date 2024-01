Rakousko si všimlo Babišových „magorů“, od českých politiků zní omluva i kritika

Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Babiš ve středu označil Rakušany za magory v souvislosti s tím, že v rakouské vládě mají zastoupení Zelení a že na své straně údajně zdržují výstavbu dálnice S10, která by navazovala na českou D3 ve Středočeském a Jihočeském kraji.

„Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři,“ prohlásil Babiš. Tvrdil, že rakouská strana dostaví dálnici k české hranici až v roce 2031, což bude podle něj zřejmě až pět let poté, co se postaví z české strany.

Na jeho slova reagoval Jakob u řečnického pultu, který vyjádřil lítost nad tím, že se z diskuse stala, jak řekl, mezinárodní ostuda. „Já se omlouvám našim sousedům do Rakouska, rozhodně to není názor Poslanecké sněmovny, že by byli naši sousedi tímto sprostým slovem nazývání, máme je v úctě, rádi k nim jezdíme a jsme rádi, když jezdí k nám,“ řekl.

„Žádám poslance Babiše, aby s podobnými nehoráznými výroky přestal. Už několikrát jsem musel našim spojencům vysvětlovat, co je zač, a nebaví mě to,“ uvedl na síti X předseda zahraničního výboru Ženíšek. „Jdu psát zahraničnímu výboru Rakouska, že magor tu je úplně někdo jiný. Jinak nám kvůli těmto výrokům nakonec vyhlásí válku i takové neutrální Rakousko,“ napsal také na téže síti.

Babišova slova se pokusila agentura APA přeložit do němčiny, přičemž jako německé ekvivalenty českého výrazu „magor“ nabízí synonyma Narr (blázen), Trottel (blbec) nebo Spinner (šílenec).

APA cituje i další související Babišův výrok: „A pokud je pravda, že 1. února je nějaký mimořádný summit, tak ať si udělá pan premiér (Petr Fiala) bilaterálku s panem kancléřem Rakouska, ať mu řekne: Hele, potřebuju, abys stavěl. Je blbé, že my budeme na té hranici 2026 a tomu Rakousku to potrvá ještě do roku 2031, pět let.“

Zprávu agentury APA do středečního večera pro své weby převzaly deníky Die Pressse, Kronen Zeitung, regionální Oberösterreichisches Volksblatt nebo server oe24. Babišovy výroky z rakouské strany nevyvolaly žádnou oficiální reakci. V diskusi pod článkem se k nim vyjádřili čtenáři serveru Krone.at, webu bulvárních Kronen Zeitung, sklidily v drtivé většině pozitivní ohlasy.

„Svou zemi v zahraničí v zásadě vždy bráním. Jenže co mám bránit, když má můj protějšek pravdu? Dostali jsme se tak daleko, že se člověk musí stydět za to, že je Rakušan,“ napsal jeden z mnoha vůči své zemi kriticky naladěných rakouských čtenářů.

APA také připomíná, že označení „magoři“ použil v roce 2007 i bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, když hovořil o rakouských protestujících proti českým jaderným elektrárnám.