Soud v kauze Čapí hnízdo jde do finále, Babiš chce mluvit až tři hodiny

Deset minut před devátou hodinou ranní přišli do soudní síně Andrej Babiš a Jana Nagyová. Další den jednání v kauze Čapí hnízdo tak pokračuje.

Andrej Babiš je již evidentně připraven na svou závěrečnou řeč. Na stole má opět rozložené podklady. Zabírají celý jeho stůl. Babiš už dříve avizoval, že jeho řeč může trvat až tři hodiny.

Jako první si vzal slovo Babišův advokát Michael Bartončík.

„Je to absurdní, to by musel musel mít inženýr Babiš a spoluobžalovaná Nagyová křišťálovou kouli, aby dokázali naplnit konstrukci obžaloby, která je jim kladena za vinu,“ okomentoval Bartončík kroky obžalovaných v letech 2007 a 2008.

Bartončík dopředu avizoval, že jeho řeč bude dlouhá, nespecifikoval ale jak. Nyní vysvětluje, jaká je role pachatele a jaká role pomocníka.

Bartoníček žádá o zproštění obžaloby

Podle Bartončíka neexistuje jediný důkaz, že by měl jeho klient svým jednáním naplnit skutkovou podstatu trestného činu pomoci k dotačnímu podvodu, ani jiné trestné činnosti. Babiš podle advokáta také nikdy neodmítal, že se stavbou areálu přišel on sám, ale od prvotního nápadu po dokončení projektu se spousta věcí změnila a nijak to neovlivnilo skutečnost, že Farma Čapí hnízdo splňovala definici malého a středního podniku.

Bartončík zpochybňuje tvrzení Andreje Babiše mladšího, že nikdy nevlastnil akcie Čapího hnízda. „I kdyby to byla hypoteticky pravda, což obžaloba vylučuje, tak je v tomto jeho názor ojedinělý,“ uvedl Bartončík. Na rozdíl od Andreje Babiše mladšího nikdo jiný vlastnictví akcií nezpochybnil.

Akcie měli v držení současná manželka Monika Babišová, její bratr Martin Herodes a Babišova dcera z prvního manželství Adriana Bobeková. Kauzu zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym označil Bartončík nejen za důsledek nemoci Babišova syna, ale také za vědomou snahu poškodit svého otce.

Závěrečná řeč Michaela Bartončíka skončila. Kromě zpochybnění obžaloby označil za nedůvěryhodnou řadu svědků. Mimo jiné například bývalého bankéře Filipa Koutného, který stál mimo proces. „Poskytl informace nepodstatné a pocházející z druhé ruky,“ řekl na jeho adresu. Na závěr své řeči požádal o zproštění Babiše obžaloby.

Slova se ujala Jana Nagyová. Ve čtvrtek večer uvedla, že její závěrečná řeč bude trvat asi půl hodiny.

