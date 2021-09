Mám o syna velký strach, je obětí skupiny podvodníků, řekl Babiš ke střetu v Ústí

Za premiérem Andrejem Babišem jeho syn nečekaně dorazil na Větruši v Ústí nad Labem.

„Tati, ahoj, otec, tady Andrej mladší. Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš, vidět mě?“ ptal se Babiš mladší premiéra před novináři. „Proč jsi mi ublížil, i s tím Rusem Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat,“ řekl premiérovi.

„Je mi to moc líto. Největší šok pro mě je, že můj syn je rukojmí podvodníka Víta Klusáka, který podvedl lidi natočením dokumentárního filmu Český sen v roce 2004. Tehdy přišlo 30 tisíc důchodců do hypermarketu, který neexistoval,“ řekl ve zprávách na Nově premiér.

Právě s Klusákem Babiš mladší do Ústí nad Labem přijel. Podle režiséra se tam objevili náhodou. Klusák tvrdil, že pouze Babiše juniora přivezl za jedním psychologem a že pak šli spolu na polévku. „Prostě byla tady možnost a my jsme si řekli – je tady Bureš, tak půjdeme se mu kouknout do očí,“ řekl ale Andrej Babiš mladší.



Premiér Babiš na proslov svého syna nijak nezareagoval, očividně ho jeho přítomnost zaskočila. K průběhu celé události se vyjádřil později ve čtvrtek večer na televizi Nova. „Já jsem viděl, že můj syn se na všechno ptá: Víťo, můžeme? Tomu příběhu, že tam byli náhodou, nikdo neuvěří,“ řekl Babiš.

„Mám velký strach o mého syna, mám strach o jeho zdraví, on je manipulován skupinou lidí, kteří ho zneužívají k politickému boj proti mně,“ uvedl také premiér, který do této „skupiny podvodníků“ zahrnul jmenovitě i novináře Pavla Šafra. Toho označil za psychopata.

Premiérův syn ale tvrdí, že má k dispozici posudek, podle kterého je zdravý a může tak vypovídat na policii ke kauze Čapí hnízdo.

„Pro ty, kteří se ptají, kdy budu vypovídat na policii: pokud mě nesmete nějaké tornádo, neuklouznu v koupelně nebo tak nějak, tak k zavlečení na Krym 9. září, k Čapímu hnízdu 13. září,“ uvedl Babiš mladší ve čtvrtek na Twitteru.



Premiér dříve řekl novinářům, že se vždycky o svého syna staral. Může to podle něj potvrdit i matka Andreje Babiše mladšího. Podle premiéra se jeho syn léčí s psychickým onemocněním. Dodal, že by nepřál žádnému rodiči, aby něco takového zažil.