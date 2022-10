Mám covid, píše Babiš. Do oznámení, zda kandiduje, zůstane v izolaci

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš má onemocnění covid-19. Od počátku pandemie je to vůbec poprvé, co se virem nakazil. Oznámil to fanouškům prostřednictvím svého Instagramu. Babiš je proti viru očkovaný třemi dávkami od loňského října.