ANO má podpisy pod návrh na zrušení části zákona o důchodovém pojištění

U Ústavního soudu je již jiná stížnost ANO kvůli vládou dříve prosazené nižší valorizaci penzí a soud se jí začne podle předsedy Josefa Baxy zabývat ještě v říjnu.

Další stížnost ANO se bude týkat novely, která má zpomalit valorizace důchodů a zpřísnit pravidla odchodu předčasné penze.

Předčasný důchod je podle ní možný tři roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let.

Jít do předčasného důchodu mohou nově lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Kromě zpřísnění pravidel pro předčasné penze se vláda rozhodla sáhnout do pravidel zvyšování penzí.

Důchody se navyšují pravidelně od ledna. Nyní o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, stejně jako to bylo před rokem 2018.

Ještě ještě před schválením úpravy ve Sněmovně Schillerová prohlásila, že změny, které prosazuje vláda a které negativně dopadají na důchodce, v budoucnu zruší. „Hnutí ANO podpásovky kabinetu Petra Fialy v případě, že se dostane v budoucnosti do vlády, napraví,“ řekla šéfka poslanců ANO.

Zákon pak hladce prošel Senátem a po určitém váhání ho podepsal i prezident Petr Pavel, ale tak, že novela začala platit až od října a nikoli už od září, jak si přála vláda Petra Fialy.

Ústavní stížnost ANO zvažuje i u vládního konsolidačního balíčku, který nazývá jako daňový. „I tam jsou velmi problematické věci. Procedura, retroaktivita, ale počkáme, jestli neselžou pojistky zákonnosti jako je Senát a pan prezident,“ řekla Schillerová.