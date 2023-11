ANO podává ústavní stížnost kvůli nerovnému přístupu k předčasným penzím

Předčasný důchod má být možný tři roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let. Jít do předčasného důchodu budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.

Hnutí ANO vadí, že při schvalování novely v parlamentu vypadlo klíčové přechodné období dlouhé 13 měsíců. „Výsledné znění novely se zásadně liší od toho, které schválila vláda a které přechodnou lhůtu obsahovalo. Došlo tak k okamžité změně podmínek pro odchod do předčasného důchodu bez stanovení adekvátního přechodného období,“ upozorňuje ANO.

„Došlo tedy k vytvoření nepřípustné nerovnosti mezi lidmi, kteří jsou narozeni do 30. září a lidmi narozenými od 1. října (účinnost novely), kdy narození od 1. října., ačkoli podmínky před tímto datem splnili, nárok náhle ztratili,“ stěžuje si ANO.

Na nerovnost u předčasných důchodů upozornil i prezident, i když novelu podepsal

„U předčasných důchodů je problematická náhlost zkrácení doby nejdřívějšího možného odchodu do předčasného důchodu z 5 na 3 roky před standardním důchodovým věkem,“ uvedl také prezident Petr Pavel, i když zákon podepsal.

„V kombinaci s extrémně krátkým (de facto nulovým) rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely zákona může tento postup zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů,“ popsal svou výhradu, stejnou na kterou si nyní u Ústavního soudu stěžuje ANO, prezident Pavel.

Kromě zpřísnění pravidel pro předčasné penze se vláda rozhodla sáhnout do pravidel zvyšování penzí. Důchody se navyšují pravidelně od ledna. Nyní o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, stejně jako to bylo před rokem 2018. Novela počítá také s nahrazením mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem.

Ještě ještě před schválením úpravy ve Sněmovně Schillerová prohlásila, že změny, které prosazuje vláda a které negativně dopadají na důchodce, v budoucnu zruší. „Hnutí ANO podpásovky kabinetu Petra Fialy v případě, že se dostane v budoucnosti do vlády, napraví,“ řekla šéfka poslanců ANO.

U Ústavního soudu je již jiná stížnost ANO kvůli vládou dříve prosazené nižší valorizaci penzí. Ústavní stížnost ANO zvažuje i u vládního konsolidačního balíčku, který nazývá jako daňový. „I tam jsou velmi problematické věci. Procedura, retroaktivita, ale počkáme, jestli neselžou pojistky zákonnosti jako je Senát a pan prezident,“ řekla Schillerová.